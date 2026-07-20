RIBOLLA – Va a un superlativo Lucio Margheriti della Vam il trofeo Ombrone, gara di ciclismo amatoriale Acsi, andata in scena domenica mattina a Ribolla. La manifestazione, valida come diciannovesima prova del Corri in Provincia, è stata organizzata dal Marathon Bike con il patrocinio della Provincia di Grosseto con il sostegno della Banca Tema e Cantina Vini di Maremma.

Il via è stato dato alle 9.30 al bar Chalet di Ribolla e l’arrivo dopo circa 70 chilometri a un chilometro da Montemassi. Temperatura ancora ai massimi livelli che ha reso il tracciato durissimo sin dalle prime battute. Con la vittoria di mercoledì Lucio Margheriti cala il tris quest’anno in maremma dopo aver vinto a inizio anno il trofeo Cavallerizza dell’11 gennaio e l’altra settimana ha messo in bacheca il trofeo Giuncarico. Che era la sua giornata lo si è visto subito. Pronti via e subito la prima fuga con il forte compagno di squadra Michele Lazzeroni, poi ripresi da altri corridori. Successivamente Margheriti è andato in fuga da solo facendo praticamente un intero giro ovvero 21 chilometri. Ripreso da altri tre-quattro corridori è arrivato ancora al traguardo con energie giuste per vincere a braccia alzate la corsa.

Al secondo posto si è piazzato Daniele Dainelli e al terzo Tommaso Dilaghi. “Effettivamente sto passando un periodo di forma eccellente – commenta a fine gara il vincitore – ma poi in gara le cose devono andare per il verso giusto, quindi ho subito cercato di rendere dura la corsa per esaltare le mie caratteristiche nel finale. Ringrazio la squadra e soprattutto la società Vam che ci supporta in tutto e per tutto la nostra attività amatoriale”.

Questi i vincitori di categoria dove spicca la prova di Alberto Lamberti primo della seconda fascia: Micael Pomodoro, Kristian Pomodoro, Tommaso Dilaghi, Stefano Degl’Innocenti, Fabrizio Bandini, Alessandro Lenzi e tra le donne Sybille Weidnr Vogt.

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