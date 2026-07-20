FOLLONICA – Carrozze, cavalli, chiarine e danze ottocentesche hanno animato ieri sera il centro di Follonica per il corteo storico dell’Associazione Follos 1838, che dopo il rinvio di maggio per il maltempo ha trovato nella notte estiva una cornice ancora più suggestiva.

A partire dalle 21.15 il corteo di figuranti ha percorso le principali vie cittadine, da Piazza Don Ugo Salti fino a Piazza Guerrazzi, dove si è tenuto il momento clou della serata con gli squilli delle chiarine, i tamburini e le danze ottocentesche curate dal Centro Studi Danza di Follonica e dal Corpo di Ballo Bizzarria d’Amore di Fucecchio.

Abbiamo seguito la sfilata con gli scatti di Giorgio Paggetti.