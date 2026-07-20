FIRENZE – L’arte contemporanea come occasione di formazione, ricerca e inclusione. È con questo obiettivo che Fondazione CR Firenze apre le candidature per “Ogni corpo, ogni espressione“, il percorso coreutico professionale inclusivo, compreso nel proprio programma pluriennale e intersettoriale Welfare Culturale che, attivo dal 2021, è nato per garantire e facilitare il diritto alla fruizione dell’arte e della cultura a favore delle persone con fragilità (anziani, persone con disabilità fisiche o cognitive, affette da disturbi psichici, ecc.).

Il concetto di “Welfare culturale“, promosso dall’Organizzazione Mondiale della Sanità già nel 2019 e sancito di recente in Italia grazie alla sottoscrizione del primo Protocollo d’intesa tra Ministero della Cultura e Ministero della Salute, riconosce la cultura come leva di salute pubblica e si basa su un modello integrato di benessere della comunità attraverso pratiche fondate sulle arti visive, performative e sull’accesso al patrimonio culturale.

Il progetto “Ogni corpo, ogni espressione” è a cura di MAD – Fondazione MUS.E, che promuove la sperimentazione artistica contemporanea inclusiva, e Versiliadanza, realtà impegnata da anni nella ricerca coreutica e partner italiano della rete europea Europe Beyond Access, dedicata allo sviluppo delle carriere di artisti con disabilità nel panorama internazionale.

Giunto alla 3° edizione, il percorso si rivolge ad artisti giovani e adulti con disabilità intellettiva, trisomia 21, ipovisione o cecità, ma anche a caregiver, operatori sanitari e sociali, educatori, insegnanti e professionisti dello spettacolo interessati ad approfondire metodologie artistiche inclusive. Al centro delle attività il corpo, le sue possibilità espressive e il diritto di ciascuno ad accedere ai linguaggi delle arti performative, superando stereotipi e barriere. La partecipazione è gratuita grazie a 40 borse di studio messe a disposizione dalla Fondazione CR Firenze.

Da ottobre 2026 a maggio 2027 i partecipanti seguiranno un articolato percorso di formazione che intreccia danza contemporanea, voce, musica e ricerca sul suono, sviluppando strumenti espressivi, competenze performative e capacità di lavorare in gruppo. Il programma non si limita all’apprendimento di tecniche artistiche, ma propone un’indagine sul corpo, sul movimento, sull’ascolto e sulla relazione, valorizzando le qualità espressive di ogni partecipante come elemento fondante del processo creativo.

I laboratori, che si svolgeranno presso gli spazi del MAD Murate Art District (Piazza delle Murate, Firenze) saranno guidati dalla coreografa e psicologa Marta Bellu, dalle artiste e formatrici Angela Burico e Benedetta Manfriani per il lavoro sulla voce, e dal compositore e performer Francesco Toninelli per la ricerca sul paesaggio sonoro. Ad affiancare stabilmente il gruppo sarà anche Laura Lucioli, danzatrice professionista con trisomia 21, la cui esperienza rappresenta un importante riferimento per il percorso artistico e umano dei partecipanti.

Le lezioni si terranno ogni sabato mattina presso MAD Murate Art District, dal 24 ottobre 2026 al 29 maggio 2027, con la possibilità di aprire al pubblico alcuni momenti del lavoro laboratoriale. Al termine della selezione saranno formati due gruppi, uno per principianti e uno avanzato, così da costruire un percorso calibrato sulle esperienze pregresse dei partecipanti.

Per partecipare al percorso gratuito è necessario inviare la propria candidatura entro le ore 9:00 di venerdì 25 settembre 2026 all’indirizzo [email protected].

Il corso verrà presentato presso MAD il 3 settembre 2026 alle ore 17.30 alla presenza di docenti, direttori e allievi delle precedenti edizioni. Nel corso dell’incontro verranno spiegati in modo dettagliato metodologie, pratiche, finalità e masterclass.

Per informazioni: T. +39 055 2476873; mail: [email protected] (dal martedì al venerdì, ore 9.00-19.30; sabato dalle 14.30 alle 19.30).