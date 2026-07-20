GAVORRANO – Giovedì 23 luglio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Gavorrano per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Rossini.

I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 14 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua a bivio di Ravi, compresa la zona rurale, e nelle località basse di Caldana. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, intorno alle 14.

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