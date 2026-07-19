GROSSETO – Nuove misure di Sei Toscana per proteggere i lavoratori dalle ondate di calore che stanno interessando, e ancora interesseranno, il territorio. In ragione della persistenza di condizioni climatiche particolarmente critiche, e in attuazione delle procedure previste per far fronte a queste circostanze eccezionali, il gestore dei servizi di igiene ambientale ha deciso di rafforzare ulteriormente alcune misure organizzative a tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori, garantendo comunque la continuità del servizio.

Cosa cambia per i cittadini

In aggiunta a quanto già previsto e comunicato nelle scorse settimane, l’azienda informa che anche i servizi di raccolta porta a porta e quelli riservati alle utenze non domestiche previsti nelle prime ore del pomeriggio saranno differiti a partire dalle 17. Salvo casi eccezionali, opportunamente valutati, la misura riguarderà tutti i territori serviti. Allo stesso modo, anche i servizi a chiamata previsti nel pomeriggio verranno rimodulati in orario tardo pomeridiano e serale.

La protezione degli operatori dal caldo

Nel ringraziare le Amministrazioni comunali e tutti i cittadini per la collaborazione, Sei Toscana ribadisce che l’adozione di queste misure risponde alle prescrizioni normative in materia, necessarie per garantire la protezione del personale dagli effetti del calore, evitando l’esposizione degli addetti nelle fasce orarie a maggior rischio per la salute.