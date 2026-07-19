CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – È il Castello a conquistare la 47esima edizione del Palio marinaro giovanile di Castiglione della Pescaia. Una gara emozionante, decisa al termine di un bellissimo duello in acqua con il Ponte Giorgini, ha visto trionfare l’equipaggio castellano al termine di una sfida rimasta aperta fino alle ultime bracciate. La notizia e le fotografie sono del sito del Comune di Castiglione della Pescaia.

L’ordine d’arrivo

Alle spalle del Castello e del Ponte Giorgini si sono piazzati, nell’ordine, Marina, Piazza e Portaccia. Un risultato che premia l’equipaggio vincitore ma che racconta soprattutto una giornata di festa per tutti i rioni: molti dei giovanissimi rematori hanno vissuto ieri la loro prima esperienza con il Palio, e l’impegno, la passione e l’entusiasmo mostrati in acqua hanno regalato al pubblico uno spettacolo davvero emozionante. Sono loro il futuro della tradizione remiera castiglionese.

Stasera il Palio femminile

L’appuntamento con il Palio marinaro continua oggi con la gara femminile: la partenza è in programma alle 19 dal Faro rosso, per un’altra serata di sport e tradizione sulle acque castiglionesi (foto dalla pagina Fb del Comune di Castiglione della Pescaia).

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