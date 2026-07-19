GROSSETO – Fine settimana e inizio della nuova settimana all’insegna del tempo stabile sulla provincia di Grosseto. Domenica 19 luglio e lunedì 20 luglio saranno caratterizzati da sole prevalente, ma con qualche nube in più nelle ore pomeridiane sulle zone interne e sull’Amiata, dove non si escludono brevi e isolati rovesci. Il vero protagonista resta però il caldo: le temperature rimangono elevate e l’umidità renderà l’afa piuttosto intensa, soprattutto lungo la costa e nelle ore serali.
Il caldo continuerà a interessare tutta la Maremma con condizioni di disagio moderato, accentuate dall’umidità. Le temperature massime in provincia si manterranno generalmente tra 31 e 34°C, ma nelle aree più interne della Toscana potranno raggiungere anche 35-38°C. Lungo la costa grossetana il mare e la brezza limiteranno leggermente le massime, senza però attenuare del tutto la sensazione di afa. Si raccomanda di evitare l’esposizione al sole nelle ore comprese tra le 11 e le 17, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.
La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della provincia. Nel pomeriggio si formeranno modesti addensamenti sull’Amiata, dove sarà possibile qualche breve rovescio isolato, mentre il resto della Maremma resterà asciutto.
Venti deboli o moderati di Libeccio e mare generalmente poco mosso, localmente mosso al largo.
Lunedì il tempo cambierà poco. La mattina sarà ampiamente soleggiata, mentre nelle ore più calde torneranno gli annuvolamenti sulle aree collinari e montuose della provincia. Sull’Amiata potranno svilupparsi brevi rovesci o temporali di calore, mentre sulla costa e in pianura il tempo resterà stabile.
I venti soffieranno deboli da sud-ovest, con mare poco mosso.
La ventilazione occidentale continuerà a interessare la costa maremmana anche nei prossimi due giorni, contribuendo a rendere il clima più gradevole lungo il litorale. Il mare si presenterà generalmente poco mosso, con condizioni favorevoli per le attività balneari.
Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.
Fonte: 3BMeteo