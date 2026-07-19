GROSSETO – Fine settimana e inizio della nuova settimana all’insegna del tempo stabile sulla provincia di Grosseto. Domenica 19 luglio e lunedì 20 luglio saranno caratterizzati da sole prevalente, ma con qualche nube in più nelle ore pomeridiane sulle zone interne e sull’Amiata, dove non si escludono brevi e isolati rovesci. Il vero protagonista resta però il caldo: le temperature rimangono elevate e l’umidità renderà l’afa piuttosto intensa, soprattutto lungo la costa e nelle ore serali.

Bollettino del caldo

Il caldo continuerà a interessare tutta la Maremma con condizioni di disagio moderato, accentuate dall’umidità. Le temperature massime in provincia si manterranno generalmente tra 31 e 34°C, ma nelle aree più interne della Toscana potranno raggiungere anche 35-38°C. Lungo la costa grossetana il mare e la brezza limiteranno leggermente le massime, senza però attenuare del tutto la sensazione di afa. Si raccomanda di evitare l’esposizione al sole nelle ore comprese tra le 11 e le 17, bere frequentemente e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.

Domenica 19 luglio: sole prevalente, qualche nube sui rilievi

La giornata inizierà con cieli sereni o poco nuvolosi su gran parte della provincia. Nel pomeriggio si formeranno modesti addensamenti sull’Amiata, dove sarà possibile qualche breve rovescio isolato, mentre il resto della Maremma resterà asciutto.

Follonica e Massa Marittima: sereno o poco nuvoloso, 24°/31°C .

sereno o poco nuvoloso, . Grosseto: soleggiato per gran parte della giornata, 24°/32°C .

soleggiato per gran parte della giornata, . Monte Amiata: variabile nel pomeriggio con basso rischio di un breve rovescio, 19°/27°C .

variabile nel pomeriggio con basso rischio di un breve rovescio, . Orbetello e Monte Argentario: cielo poco nuvoloso e ventilazione occidentale, 24°/31°C.

Venti deboli o moderati di Libeccio e mare generalmente poco mosso, localmente mosso al largo.

Lunedì 20 luglio: ancora estate, ma con instabilità pomeridiana nell’interno

Lunedì il tempo cambierà poco. La mattina sarà ampiamente soleggiata, mentre nelle ore più calde torneranno gli annuvolamenti sulle aree collinari e montuose della provincia. Sull’Amiata potranno svilupparsi brevi rovesci o temporali di calore, mentre sulla costa e in pianura il tempo resterà stabile.

Follonica e Massa Marittima: sole prevalente, 23°/31°C .

sole prevalente, . Grosseto: stabile e caldo, 23°/31°C .

stabile e caldo, . Monte Amiata: variabile con possibilità di un breve temporale pomeridiano, 18°/26°C .

variabile con possibilità di un breve temporale pomeridiano, . Orbetello e Monte Argentario: sereno o poco nuvoloso, 23°/30°C.

I venti soffieranno deboli da sud-ovest, con mare poco mosso.

Venti e mare

La ventilazione occidentale continuerà a interessare la costa maremmana anche nei prossimi due giorni, contribuendo a rendere il clima più gradevole lungo il litorale. Il mare si presenterà generalmente poco mosso, con condizioni favorevoli per le attività balneari.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo