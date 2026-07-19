BURIANO – «Dopo 64 anni la scuola elementare a Buriano non aprirà» racconta Maurizio Bimbi, un nostro lettore che ha inviato la foto di oggi per la nostra rubrica Maremma com’era.
«In ricordo della. scuola elementare di Buriano, invio la foto anno 1972 della IV elementare di Buriano, nel comune di Castiglione della Pescaia. Si riconoscono da sinistra: Adriana Todella, Paola Talluri, Sergio Stoppini, Cerbone Pinotti, Ado Carraresi, la maestra Adriana Bacchi Roversi, Maurizio Bimbi, Luisa Banini, Roberta Sgaragli, Roberto Cillerai, Maria Grazia Ghezzi».
Chi si ricorda?
Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia, riconosce il luogo o si riconosce può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.
Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.
A questo LINK tutte le altre puntate di Maremma com’era