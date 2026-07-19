GROSSETO – Niente da fare per il Big Mat Bsc Grosseto. Allo stadio Roberto Jannella, infatti, l’Hotsand Macerata ottiene una doppietta imponendosi per 7-5 e 2-0 sui grossetani.

In gara 1, dopo sei inning in cui il risultato è rimasto bloccato sullo 0-0 grazie alle prestazioni sul monte di lancio di Garbella e Fabiani, il roster marchigiano sigla quattro punti nel settimo attacco. Da segnalare il doppio di Carbonara e, dopo che Virgadaula ha rilevato il partente Fabiani, la base-ball concessa a Guzman, la battuta in scelta difesa di Paolini e un lancio pazzo.

Sempre al settimo, dopo che il rilievo Peluso ha registrato i primi due out, il Big Mat Bsc Grosseto ribalta il risultato con cinque valide consecutive (Polonius – nella foto di Noemy Lettieri -, Sellaroli, Caballero Sarmiento, Greene siglano gli RBI del sorpasso). Nell’ottavo inning il Macerata, però, firma altri tre punti e si aggiudica il match pomeridiano.

In gara 2 l’Hotsand Macerata vince 2-0 grazie anche a una one-hitter combinata con Pulido, Garavito e Carlomè. I due punti marchigiani arrivano nel terzo inning con il fuoricampo da due punti di Tomsjansen, mentre per il Big Mat Bsc Grosseto l’unica valida del match arriva con Sellaroli.

GARA UNO

Successione punti

Hotsand Macerata: 000 000 430

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 500

Battitori

Hotsand Macerata: Paolini 4 (0/4), Carrera 3 (1/4), Morresi 6 (0/2), Concepcion 7 (1/5), Fabrizio DH (1/5), Lopez 2 (2/4), Carbonara 9 (2/4), Oldano 7 (0/2, Tomsjansen 0/1), Guzman 5 (1/3);

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 4 (1/5), Sellaroli 6 (2/5), Caballero Sarmiento 8 (2/5), Lopez Sayas 2 (2/5), Greene DH (1/4), Noguera 9 (1/3), Marucci 3 (1/2, Severino Mooa 0/0), Di Persia 5 (0/4), Rizzi 7 (0/4);

Lanciatori

Hotsand Macerata: Garbella (5.2 IP, 3 H, 4 SO), Peluso Rodriguez (W, 3.1 IP, 7 H, 5 R, 5 ER, 2 BB, 5 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Fabiani (6.1 IP, 3 H, 3 R, 3 ER, 3 BB, 1 SO), Virgadaula (0.1 IP, 1 H, 1 R, 1 ER, 3 BB), Coviello Rodriguez (L, 2.1 IP, 4 H, 3 R, 3 ER, 1 BB).

GARA DUE

Successione punti

Hotsand Macerata: 002 000 000

Big Mat Bsc Grosseto: 000 000 000

Battitori

Hotsand Macerata: Paolini 4 (1/4), Tomsjansen 8 (1/3), Morresi 5 (1/3, Ripani 0/1), Pioli 7 (0/1, Concepcion 0/3), Fabrizio 2 (0/3), Carrera DH (0/2, Meschini 0/2), Lopez 3 (0/2) Carbonara (0/2, Garbella 0/1), Guzman 6 (0/2);

Big Mat Bsc Grosseto: Polonius 4 (0/2), Sellaroli 6 (1/4), Caballero Sarmiento 8 (0/4), Lopez Sayas 2 (0/1, Natale 0/2), Greene DH (0/2, Piccinelli 0/0), Rizzi 9 (0/2), Di Persia 5 (0/4), Marucci 3 (0/3), Severino Moaa 7 (0/2, Orlandini 0/0).

Lanciatori

Hotsand Macerata: Pulido Gonzalez (W, 5.0 IP, 3 BB, 4 SO), Garavito (3.0 IP, 1 H, 2 BB, 4 SO), Carlomè (S, 1.0 IP, 1 BB, 1 SO);

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (L, 6.0 IP, 3 H, 2 R, 2 ER, 1 BB, 4 SO), Torres Lopez (3.0 IP, 1 BB, 5 SO).