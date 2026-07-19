GROSSETO – Mattinata di disagi per milioni di utenti dei servizi Meta. A partire dalle 9:30 di oggi sono aumentate rapidamente le segnalazioni di malfunzionamenti che riguardano Facebook, Instagram e, in parte, anche WhatsApp, con problemi segnalati in diversi Paesi. Le prime indicazioni parlano di un disservizio esteso che interessa sia le versioni web sia le applicazioni mobili.

Cosa non funziona

Molti utenti che provano ad accedere a Facebook da computer visualizzano il messaggio:

«Account non disponibile al momento. Il tuo account non è al momento disponibile a causa di un problema del sito. Speriamo di risolverlo presto. Per favore riprova tra qualche minuto».

Sulle app di Facebook e Instagram, invece, i problemi riguardano soprattutto il caricamento del feed, la pubblicazione di post, storie e reel e l’utilizzo dei messaggi privati. Su WhatsApp vengono segnalati rallentamenti nell’invio e nella ricezione dei messaggi, anche se il disservizio sembra essere meno esteso rispetto agli altri due social.

Cosa sta succedendo

Al momento Meta non ha ancora diffuso una comunicazione ufficiale sulle cause del problema. Come avviene in questi casi, è probabile che si tratti di un guasto tecnico ai sistemi centrali della società, ma non sono ancora disponibili conferme.

Nel frattempo le segnalazioni degli utenti continuano ad aumentare sui principali siti che monitorano i disservizi online e su altre piattaforme social ancora funzionanti.

Nessun problema agli account

Chi visualizza il messaggio di errore o non riesce ad accedere ai propri profili non deve allarmarsi: al momento non ci sono elementi che facciano pensare a sospensioni o violazioni degli account. Tutto lascia pensare a un problema tecnico dei servizi Meta, destinato a essere risolto nelle prossime ore, come già accaduto in occasione di precedenti blackout della piattaforma.