MONTE ARGENTARIO – Incidente stradale in serata sulla strada provinciale 66, nel comune di Monte Argentario, dove un uomo di 27 anni è rimasto ferito mentre era in sella alla sua moto.

L’allarme al 118 è scattato alle 22.27 di ieri sera. Sul posto è intervenuta l’ambulanza India di Orbetello, che ha prestato le prime cure al giovane: il 27enne è stato poi trasportato in codice giallo all’ospedale Misericordia di Grosseto per gli accertamenti e le cure del caso.

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Sono stati allertati anche i carabinieri, ai quali spetterà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente: al momento non sono note le cause che hanno portato alla caduta del motociclista, né se siano coinvolti altri veicoli.

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