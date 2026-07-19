ROCCASTRADA – Incidente nel corso di una gara ciclistica sulla strada di Montemassi, nel comune di Roccastrada. Tre corridori sono caduti a terra poco dopo il bivio per Follonica: secondo una prima ricostruzione, i ciclisti si sarebbero toccati durante la corsa, finendo tutti e tre sull’asfalto.

Sul posto sono intervenute le due ambulanze presenti a supporto della manifestazione, che hanno prestato le prime cure ai corridori coinvolti nella caduta. Uno dei tre è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso: le sue condizioni, fortunatamente, non sono gravi. Per gli altri due ciclisti non è stato necessario il trasferimento in ospedale al misericordia di Grosseto.