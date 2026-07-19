GROSSETO – Prime amichevoli nella preparazione estiva dell’Us Grosseto. Il gruppo di mister Indiani roderà in maniera più specifica schemi e spunti con sette test, quattro in casa e tre fuori porta, a partire dalla prossima settimana (foto d’archivio di Paolo Orlando).

Questo il calendario:

Giovedì 23 luglio: Ascoli (Norcia)

Lunedi 27 luglio: Casertana (Sarteano)

Mercoledì 29 luglio: San Donato Tavarnelle (Zecchini)

Domenica 2 agosto: Perugia (Perugia)

Mercoledì 5 agosto: Tau Altopascio (Zecchini)

Sabato 8 agosto: Terranuova Traiana (Zecchini)

Mercoledi 12 agosto: Belvedere (Zecchini).

Tutte le gare avranno inizio alle ore 18

Continua intanto il mercato unionista con la conferma fino al 2028 per Montini e altri tre movimenti in entrata. Ufficiali infatti gli arrivi dell‘attaccante Lorenzo Gori, del centrocampista Francesco Fabri e del difensore Matteo Mannelli.

Cresciuto nel settore giovanile della Fiorentina, il 2004 Gori ha maturato esperienze tra i grandi con le maglie di Prato e Ghiviborgo, mettendosi in evidenza per le sue qualità realizzative. Nella stagione 2024/2025 ha realizzato 28 reti nel girone E di Serie D, laureandosi capocannoniere e conquistando il record di segnature ancor oggi ineguagliato. L’eccezionale rendimento gli è valso la chiamata del Frosinone.

Attaccante di struttura e grande fiuto del gol, arriva in biancorosso per mettere le proprie qualità al servizio della squadra in vista del prossimo campionato di Serie C.

Classe 2003, Fabri provenie dall’Empoli dopo l’ultima stagione disputata con la maglia del Seravezza Pozzi. Cresciuto nel settore giovanile del Perugia, dove è stato anche capitano della formazione Primavera, Fabri è un centrocampista moderno, dotato di qualità tecniche, visione di gioco e personalità. Può ricoprire più ruoli in mezzo al campo e abbina dinamismo e capacità d’inserimento. Nella scorsa stagione si è messo in evidenza realizzando ben dieci reti da centrocampista.

Fiorentino del 2005, Mannelli è un difensore centrale cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Seravezza Pozzi, nel girone E di Serie D, collezionando un campionato di alto livello e mettendosi in evidenza per affidabilità, personalità e qualità in fase di impostazione. Può essere impiegato anche nel ruolo di terzino sinistro. Già dotato di importanti prospettive, arriva in Maremma per affrontare il salto nel calcio professionistico e mettersi a disposizione di mister Paolo Indiani in vista della nuova stagione di Serie C.