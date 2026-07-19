GIANNUTRI – Intervento di soccorso nella giornata di oggi sull’isola di Giannutri, nel comune di Isola del Giglio, dove i volontari della Croce rossa italiana hanno prestato aiuto a una turista che si è sentita male a bordo di un’imbarcazione.

La centrale operativa del Numero unico di emergenza 112 è stata immediatamente allertata e ha disposto il trasferimento della donna con il traghetto fino a Porto Santo Stefano, dove è stata affidata ai sanitari per i successivi accertamenti e le cure del caso.

Non è il primo intervento della stagione per i volontari presenti sull’isola: a fine giugno avevano prestato le prime cure a un turista di 67 anni gravemente ferito dopo una caduta sugli scogli, poi trasferito con l’elisoccorso Pegaso.

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La postazione Cri sull’isola: il progetto Estate sicura

La postazione della Croce rossa italiana presente a Giannutri è gestita dal Comitato della Costa d’Argento e, oltre all’attività di soccorso, svolge anche un’importante funzione nell’ambito di un progetto di educazione ambientale: l’isola fa parte, infatti, del Parco nazionale dell’Arcipelago toscano.

Il servizio rientra nel progetto Estate sicura del Comitato Cri della Costa d’Argento ed è coordinato da Piera Casalini, consigliera e vicepresidente del Comitato. Collaborano inoltre il Comitato regionale Cri della Toscana e la compagnia Maregiglio, che garantisce i collegamenti con l’isola. Per gli aspetti tecnici e sanitari collaborano il delegato dell’Area uno, Mauro Pasquarelli, e il direttore sanitario Giorgio Rizzari.