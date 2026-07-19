FOLLONICA. Un altro sabato difficile sul fronte delle linee elettriche. A segnalarlo sono diversi lettori che lamentano un lungo blackout nella giornata di ieri, sabato 18 luglio, nella zona centrale di viale Italia.

La zona sarebbe rimasta senza corrente dal primo pomeriggio alla sera a fasi alterne.

«La cosa più sconcertante – scrive una lettrice -, però, è stata la gestione del guasto. Ogni due ore veniva comunicato che il problema era stato risolto, ma dopo una ventina di minuti si verificava un nuovo blackout e si rendeva necessario richiedere nuovamente un intervento. Un modo di gestire l’emergenza che ho trovato approssimativo, inconcludente e difficile da comprendere».

«La situazione ha creato notevoli disagi, soprattutto per mia madre, di 102 anni, invalida, rimasta per ore senza luce e senza la possibilità di avere il ghiaccio, per lei indispensabile nella gestione di un’ernia inguinale».

Episodi simili si sono verificati anche nei giorni scorsi in altre zone della città. Tra le più colpite c’è quella di Senzuno, dove spesso si verificano dei blackout che mettono in difficoltà, oltre ai residenti e ai turisti, anche le varie attività economiche.

Sicuramente le presenze turistiche dell’estate e il maggiore fabbisogno energetico mettono sotto stress le linee elettriche, ma certo il verificarsi così spesso di blackout sta provocando diversi disagi.