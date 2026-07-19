ORBETELLO – Si chiude con un weekend ricco di soddisfazioni la trasferta del motociclista orbetellano Alex Innocenti al Circuito di Cremona, dove si è disputato il penultimo appuntamento della European Handy Bridgestone Cup e l’atto conclusivo della OCTO Cup 2026.

Dopo aver conquistato il quarto posto in qualifica, Innocenti ha disputato una gara solida e priva di errori, mantenendo la propria posizione assoluta fino alla bandiera a scacchi. Un risultato che gli ha permesso di salire sul secondo gradino del podio della European Bridgestone Cup, conquistando punti preziosi in vista dell’ultimo e decisivo appuntamento del Campionato Europeo, in programma a settembre sul circuito di Valencia.

Nella classifica della OCTO Cup, valida per il Campionato Italiano, il pilota ha invece conquistato il terzo posto nella gara di Cremona, risultato che gli vale anche il terzo posto nella classifica generale finale del campionato.

Un piazzamento di grande valore, reso ancora più significativo dal ritiro al Mugello, che aveva costretto Innocenti a rinunciare ai punti di una gara, senza però impedirgli di chiudere la stagione italiana sul podio.

“Sono molto soddisfatto del weekend – ha detto il paratleta lagunare – Abbiamo lavorato bene fin dalle prove libere e siamo riusciti a concretizzare il lavoro fatto in pista. Il secondo posto nella European Bridgestone Cup ci permette di arrivare a Valencia ancora in corsa per un risultato importante, mentre il terzo posto finale nella OCTO Cup è una soddisfazione che condivido con tutto il team. Dopo il ritiro del Mugello non era scontato riuscire a chiudere il campionato sul podio”.

Archiviato il Campionato Italiano con un meritato terzo posto assoluto, Alex Innocenti concentrerà ora tutte le energie sull’ultimo appuntamento della stagione europea. Sarà il circuito di Valencia, a settembre, ad assegnare il titolo della European Handy Bridgestone Cup e a decretare la classifica finale del campionato.