PORTO SANTO STEFANO – Un incendio simulato a bordo di un’imbarcazione da diporto, persone in pericolo da evacuare e un dispositivo di soccorso da attivare in tempi rapidissimi. È lo scenario dell’esercitazione congiunta svolta nei giorni scorsi nelle acque antistanti il porto di Porto Santo Stefano, organizzata dall’Ufficio circondariale marittimo – Guardia costiera di Porto Santo Stefano e dal Comando dei Vigili del fuoco di Grosseto per verificare e consolidare le procedure operative previste in caso di incendio a bordo di un’unità da diporto.

Lo scenario: evacuazione e spegnimento

La simulazione ha previsto un incendio divampato a bordo di un’imbarcazione in navigazione nelle immediate vicinanze dell’imboccatura portuale. Ricevuta la richiesta di soccorso, la sala operativa della Guardia costiera ha assunto il coordinamento delle operazioni, inviando le unità navali disponibili: la motovedetta Cp 868, raggiunta rapidamente l’imbarcazione, ha provveduto all’evacuazione e al trasferimento in sicurezza delle persone a bordo.

Completata la prima fase, è entrato in azione il personale dei Vigili del fuoco, con uomini e mezzi da Talamone e la squadra del distaccamento di Orbetello: operando anche a bordo delle unità navali della Guardia costiera, i pompieri hanno avviato le operazioni di contenimento e spegnimento delle fiamme, proseguite con le verifiche tecniche per accertare l’estinzione di eventuali focolai residui e valutare le condizioni complessive di sicurezza dell’unità.

L’esercitazione ha consentito di verificare i tempi di attivazione e di intervento, l’efficacia dei collegamenti radio tra le strutture operative e il coordinamento di mezzi e personale, con particolare attenzione alle procedure di avvicinamento, all’evacuazione degli occupanti, alla sicurezza degli operatori e alla prevenzione di conseguenze per l’ambiente marino e per il traffico portuale.

«Integrazione essenziale per una risposta efficace»

«L’attività ha rappresentato un’importante occasione di addestramento congiunto e di verifica concreta delle procedure operative previste per affrontare emergenze particolarmente complesse – ha dichiarato il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Porto Santo Stefano -. La tempestività delle comunicazioni, la chiara definizione delle responsabilità e la piena integrazione tra Guardia costiera e Vigili del fuoco costituiscono elementi essenziali per assicurare una risposta efficace e coordinata agli eventi che possono verificarsi in mare o nelle aree portuali».

«Le esercitazioni congiunte – ha evidenziato il comandante dei Vigili del fuoco di Grosseto, Roberto Bonfiglio – rappresentano uno strumento indispensabile per affinare le tecniche di intervento in scenari caratterizzati da condizioni operative differenti rispetto a quelle affrontate ordinariamente sulla terraferma. Operare in mare richiede specifiche procedure, una particolare attenzione alla sicurezza del personale e un costante coordinamento con l’Autorità marittima. La collaborazione con la Guardia costiera consente di integrare efficacemente le rispettive professionalità e di garantire un sistema di soccorso sempre più tempestivo, coordinato ed efficiente».

L’attività si è conclusa con esito positivo ed è stata seguita da un momento di confronto tecnico tra il personale delle amministrazioni coinvolte, per analizzare le singole fasi dell’intervento e individuare eventuali accorgimenti utili a migliorare ulteriormente il dispositivo di risposta alle emergenze.