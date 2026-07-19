GROSSETO – Bel gettone di presenza ai Campionati Europei Under 18 di atletica leggera svoltisi a Rieti per i giovani dell’Atletica Grosseto Banca Tema Riccardo Rabai e Thomas Nencini, che hanno portato a casa due quarti posti e un personal best.

Sfiora il podio Rabai sui 5.000 metri di marcia, demolendo il suo personale e chiudendo in 20:43. “Gara difficilissima dovuta anche alla temperatura – ha commentato – molto tirata fin dal principio, eravamo in tanti, c’era molta bagarre e alla fine era a chi ne aveva di più. Mi spiace un po’ per la volata, ma sono contentissimo per il personale. È stata una stagione iniziata nel peggiore dei modi per un problema tecnico, già essere qui era importante ma la prestazione mi rende molto contento. Adesso, meritato riposo. Ci rivediamo a ottobre per i campionati su strada“.

Medaglia di legno a testa altissima anche per Nencini nella staffetta a distanze crescenti (100, 200, 300, 400): in finale con qualificazione diretta assieme a Lorenzo Cappellini (Toscana Atletica), Matteo Bortolus (Sanvitese Durigon) ed Edoardo Petriaggi (Studentesca Milardi) è stato autore di una quarta frazione grintosa e di qualità; in una gara inizialmente equilibrata, il biancorosso ha effettuato un cambio preciso. Con Repubblica Ceca e Spagna in lotta per l’oro, Nencini ha tenuto il passo fino alla fine, superando nel finale il velocista tedesco ma senza riuscire a riprendere il francese, ormai sul traguardo.