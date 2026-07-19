CASTEL DEL PIANO – Brutta caduta in bici nella tarda mattinata di oggi, domenica 19 luglio, al Bike Park di Prato delle Macinaie, sul Monte Amiata. Un biker di circa 60 anni, residente a Roma, è rimasto ferito dopo una caduta lungo uno dei percorsi del comprensorio.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12. Per cause ancora in corso di accertamento, il ciclista è caduto rovinosamente riportando diversi traumi.

Sul posto Soccorso alpino, 118 e Pegaso

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente. Sul posto sono intervenuti i tecnici della stazione Amiata del Soccorso Alpino e Speleologico Toscano, presenti come ogni fine settimana a Prato delle Macinaie con un presidio in guardia attiva dedicato all’assistenza dei frequentatori dell’area.

In supporto alla squadra a terra sono arrivati anche un’ambulanza del 118 e l’elisoccorso Pegaso 1 decollato da Firenze.

Dopo essere stato raggiunto, il biker è stato affidato all’équipe sanitaria, che lo ha valutato e stabilizzato sul posto. Successivamente, considerati i traumi riportati, è stato trasferito in elicottero all’ospedale Le Scotte di Siena.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.