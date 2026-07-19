FOLLONICA – Blackout a Senzuno: dopo la segnalazione di Confesercenti Grosseto arriva la risposta di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione. Il guasto che nei giorni scorsi ha lasciato senza corrente via della Repubblica, spiega l’azienda, è stato individuato e riparato: la rete è tornata al normale assetto di esercizio.

«Un cavo interrato danneggiato: guasto circoscritto ma complesso»

Secondo quanto precisa E-Distribuzione, si è trattato di un singolo problema a un cavo interrato di bassa tensione: un guasto circoscritto per estensione, ma complesso da localizzare, tanto da richiedere l’utilizzo del “laboratorio mobile” dell’azienda per identificare il tratto di rete interessato.

LEGGI ANCHE: BLACKOUT IN CITTÀ, VIA DELLA REPUBBLICA SENZA CORRENTE

I tecnici hanno inizialmente ripristinato il servizio con una soluzione provvisoria; questa mattina all’alba, una volta individuata l’area specifica di intervento, è stato effettuato il lavoro definitivo. «La situazione è definitivamente risolta», assicura la società, che ricorda come in questo periodo di ondate di calore il sistema elettrico sia sottoposto a una condizione particolare, affrontata con una task force dedicata per garantire il servizio.

LEGGI ANCHE: BLACKOUT A SENZUNO, CONFESERCENTI SCRIVE AL DISTRIBUTORE: «SERVE UNA SOLUZIONE DEFINITIVA»

La nuova cabina di trasformazione in via Palermo

La risposta guarda anche al futuro del quartiere: E-Distribuzione ha in programma un importante investimento per la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione in via Palermo, parallela a via della Repubblica e denominata proprio “Senzuno”, che sarà realizzata secondo i migliori standard tecnologici e ambientali. Grazie al nuovo impianto sarà possibile potenziare il sistema elettrico e garantire una distribuzione ottimale dei carichi: il progetto è stato condiviso con l’Amministrazione comunale di Follonica, che l’azienda ringrazia per la collaborazione.

La nota di E-Distribuzione riguarda però il guasto di Senzuno: proprio ieri, sabato 18 luglio, un nuovo blackout ha interessato un’altra zona della città, quella di viale Italia, dove la corrente è saltata a fasi alterne dal primo pomeriggio alla sera.

LEGGI ANCHE: FOLLONICA ANCORA SOTTO SCACCO DEI BLACKOUT, IERI VIALE ITALIA SENZA CORRENTE

Come segnalare i guasti

Per ogni segnalazione sul funzionamento del sistema elettrico, E-Distribuzione invita a contattare il Servizio clienti all’803500, attivo tutti i giorni 24 ore su 24, indicando il codice Pod (nel formato IT001E…) della propria utenza, riportato nella bolletta elettrica. In alternativa è possibile utilizzare il chatbot Eddie sul sito web dell’azienda e la app E-Distribuzione; sempre sul portale, infine, è disponibile la “mappa delle disalimentazioni” per monitorare in tempo reale lo stato di alimentazione della rete.