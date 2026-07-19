FOLLONICA – Un’auto in spiaggia, due giovani addormentati a bordo e un risveglio decisamente complicato. È quanto accaduto tra la notte e la mattina di oggi a Follonica, sull’arenile davanti al circolo nautico della Lega navale.

La notte in macchina sull’arenile

Secondo quanto ricostruito, i due ragazzi sono arrivati nella notte direttamente con la macchina sulla spiaggia e lì si sono addormentati. Al risveglio, questa mattina, la sorpresa: l’auto non ne voleva sapere di ripartire, con le ruote che affondavano sempre di più nella sabbia a ogni tentativo di manovra.

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Il carro attrezzi e i controlli

Alla fine i due giovani hanno dovuto arrendersi e chiamare il carro attrezzi, che ha recuperato il veicolo insabbiato. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri, la Polizia municipale e la Guardia costiera per gli accertamenti del caso: transitare e sostare con i veicoli sull’arenile è vietato, e ora i due rischiano una sanzione.

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