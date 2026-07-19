Foto di repertorio

FOLLONICA – A Livorno ai Campionati Regionali Estivi grande risposta dei ragazzi dell’Amatori Nuoto Follonica, che si sono imposti come una delle realtà più esplosive e in forma del panorama natatorio.

Tesserati per la Rari Nantes Florentia ma fieri portacolori della bandiera follonichese, i nuotatori maremmani hanno chiuso con prestazioni magistrali e ben 8 atleti, tre ragazze e cinque ragazzi, qualificati ai Campionati Regionali. A coronare l’enorme lavoro di squadra di questa spedizione eccezionale, l’impresa di due atleti del settore maschile che convoleranno agli Italiani.

Tra i talenti forgiati dagli Amatori Nuoto, due punte di diamante hanno sbaragliato la concorrenza garantendosi l’accesso alle finali nazionali. Uno è Andrea Dondoli, dominatore indiscusso della categoria Cadetti con un bottino clamoroso di 8 medaglie totali ai regionali. Le sue prestazioni straordinarie lo hanno visto salire sul podio per conquistare l’oro nei 50, 100 e 200 rana, nei 100 delfino e nella staffetta 4×100 mista e l’argento nei 200 delfino e nella staffetta 4×100 stile libero.

Dondoli ha così staccato con prepotenza il pass per i Campionati Italiani, dove scenderà in vasca per competere nei 50, 100 e 200 rana, oltre che nelle staffette. Una vera prova di forza assoluta.

L’altro talento follonichese è Matteo Landi: pur gareggiando sotto età ai regionali, si è qualificato per i Campionati Italiani nella categoria Ragazzi. Oltre alla presenza già assicurata nei 200 delfino, questa mattina ha piazzato la zampata decisiva nella prova tempi limite: qualificazione centrata anche nei 100 delfino con un crono formidabile di 1’00″77. A Roma parteciperà quindi a entrambe le distanze.

Un gruppo in continua crescita quello della città del golfo, che ai Regionali ha lasciato un segno profondo con Vittoria Conforti, che ha dimostrato una tenacia fuori dal comune. Impegnata in gara con ragazze più grandi, ha conquistato l’accesso a ben 6 finali, migliorando i suoi primati personali nei 1500 stile, 200 dorso e 200 delfino; con Francesco Fusarini implacabile nei miglioramenti cronometrici nei 50, 100 e 200 delfino, oltre che nei 200 misti e 200 rana; con Tommaso Di Fiore, brillante e versatile, si è distinto nei 50 e 100 stile libero, 50, 100 e 200 dorso, e 50 delfino; con Viola Giovannetti solida e costante in tutte le distanze del dorso (50, 100, 200) e nei 50 rana; con Nagal Baldi protagonista di prove di qualità nei 50, 100 e 200 dorso, per poi spingersi fino ai 200 e 400 misti; con Stefano Presta, esplosivo nei 50 e 100 stile, 50 e 100 dorso, e 50 delfino.

Archiviati i Regionali, il mirino si sposta sul palcoscenico più importante. Dal 31 luglio all’8 agosto, l’attenzione sarà tutta per Roma e per i Campionati Italiani, dove i qualificati Andrea Dondoli e Matteo Landi scenderanno in vasca per coronare il grande lavoro fatto in casa Amatori Nuoto.