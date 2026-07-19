GROSSETO – Quanti alberi ci sono in città? Quanto riescono a difenderci dal caldo? Queste sono due domande che negli ultimi mesi, e in particolar modo nelle scorse settimane, sono circolate accanto al tema della gestione del verde urbano. Che, insieme all’abbattimento degli alberi, ha animato un acceso dibattito pubblico a Grosseto. Il caso emblematico del cedro di via Lago di Varano ha riacceso i riflettori sull’importanza della copertura arborea in città, un argomento quanto mai sentito oggi, mentre l’Italia e l’Europa intera sono nella morsa di un caldo record (foto di archivio: intervento in via de Barberi).

Gli alberi, infatti, non sono solo un elemento di decoro, ma veri e propri “condizionatori naturali” capaci di mitigare le isole di calore urbano e rendere i quartieri vivibili anche in piena estate. In molte città la presenza del verde condiziona non solo l’ambiente, ma anche il prezzo degli immobili.

Quanti alberi ci sono a Grosseto

A fornire una fotografia aggiornata e oggettiva della situazione a livello nazionale, ha aiutato un recente approfondimento pubblicato il dal Post.it, che ha rielaborato gli ultimi dati Istat sul verde urbano nei capoluoghi italiani.

Tuttavia, andando a spulciare le tabelle originali del censimento Istat (aggiornato al 31 dicembre 2023), rispetto all’articolo del Post emerge una piccola ma significativa correzione da fare per il nostro capoluogo rispetto a quanto circolato: a Grosseto si contano in realtà 22,1 alberi ogni 100 abitanti, e non 22,5. Un patrimonio che si traduce in un totale di 18.000 alberature censite sull’intero territorio comunale.

Con i suoi 22,1 alberi per 100 residenti, Grosseto è sotto la top 30 nazionale (34esima). Nel complesso Grosseto si posiziona al di sopra della media nazionale, che è ferma a 18,0 alberi ogni 100 abitanti.

Guardando al resto della Toscana, la città maremmana supera capoluoghi importanti come Firenze (21,3), Pisa (21,0), Prato (16,3), Livorno (15,4) e Pistoia (14,3). L’eccellenza regionale spetta ad Arezzo, che svetta con ben 42,0 alberi ogni 100 abitanti, seguita da Siena a quota 29,1.

A livello nazionale, i primati assoluti spettano all’Emilia-Romagna: Modena domina incontrastata la classifica con la cifra di 117,4 alberi ogni 100 abitanti, neanche lontanamente scalfita dalla seconda in classifica: Reggio Emilia con 59,5. Terza Forlì con 40,3 alberi ogni 100 abitanti. Risultati di questa portata non sono casuali, ma spesso il frutto di politiche ambientali portate avanti con costanza negli anni, come la rigorosa applicazione della legge che chiama i Comuni (solitamente quelli sopra ai 15.000 abitanti) a piantare un albero per ogni nuovo nato, unita a vasti e continui progetti di forestazione urbana.

Il nodo degli abbattimenti

l dibattito cittadino grossetano si è concentrato ultimamente soprattutto sulle rimozioni. E analizzando a fondo le tabelle si scopre che i timori dei residenti sono tutt’altro che infondati. I numeri tracciano infatti una parabola che può far preoccupare sulla gestione del verde urbano locale. Se nel 2022 si era registrato un tentativo di rinfoltimento con 116 nuove piantumazioni, nel 2023 la stessa voce non ha alcun dato in tabella.

Di contro, le motoseghe non si sono fermate, anzi hanno accelerato. Tra il 2022 e il 2023 le strade di Grosseto hanno perso per diverse cause (abbattuti da eventi atmosferici e per rischio caduta) ben 150 alberi: 50 in meno nel 2022 e un picco di 100 abbattimenti nel 2023. Matematica alla mano, il bilancio del biennio è impietosamente negativo. A fronte di 116 nuovi “condizionatori naturali” piantati in seguito a nuove nascite o adozioni nel comune, ne sono stati eliminati 150. I dati aggiornati a dicembre 2023, su questo lato, vedono quindi la città con un saldo arboreo in rosso e a una perdita netta di copertura vitale.

Non potendo avere a riferimento dati Istat più aggiornati che riguardano il periodo 2024-2026, con questa estate preceduta dalla polemica abbattimenti e segnata da un caldo record, il presentimento diffuso è che il bilancio non sia migliorato di molto.

I dati quindi sollevano un interrogativo inevitabile: ha senso continuare a tagliare senza rimpiazzare adeguatamente, mentre la città affronta le sfide di un clima sempre più estremo? Il caso del cedro di via Lago di Varano, alla luce di questi numeri, non appare più come una polemica passeggera, ma come il simbolo di un patrimonio verde che sta arretrando proprio quando ce ne sarebbe più bisogno.