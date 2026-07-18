GROSSETO – «Qualcuno avrà senz’altro da ridire che sia l’autore stesso a farsi diretto promotore della pubblicizzazione di un suo libro. Di solito si chiede ad altri, in una sorta di “io fo una cosa a te, tu fai una cosa a me“».

A dirlo è il giornalista e scrittore Paolo Pisani a proposito della ristampa del suo libro “Ricette a cinghia stretta”.

«Questa volta invece non ho atteso che “motu proprio” lo facessero appunto altri ed, approfittando della cortesia di questa testata, dato che peraltro si tratta di ristampa, solo graficamente ritoccata, ci ho pensato io. L’oggetto e soggetto di “Ricette a cinghia stretta e briciole di saggezza popolare”, che nel tempo ha avuto conferme di gradimento, apprezzamento e interesse anche di “razza” come quelle di Geno Pampaloni e Padre Ernesto Balducci, sono la gastronomia e la tradizione popolare».

«Quest’ultima attraverso la pubblicazione dei vari “adagi” (che poi più comunemente chiamiamo proverbi) che, riguardanti la cucina e il lavoro, accompagnano ogni singola ricetta. Uscito la prima volta nel 1988 per le “Edizioni Il Compasso”, con il patrocinio dell’Unione Nazionale Consumatori e l’Angeat (Associazione Nazionale Giornalisti Enogastronomi Agro Turistici), è stato prima d’oggi già ripubblicato in veste diversa, sempre da Innocenti Editore».

«A prescindere dall’involucro, cosa c’è di accattivante e apprezzabile in questo libro (che al testo in italiano aggiunge anche quello in lingua inglese)? C’è che la particolarità delle ricette, che spaziano dall’antipasto al dolce, è quella di essere di basso costo, da qui quel “…a cinghia stretta”, e di avere una descrizione di facile apprendimento e realizzazione. Circa la seconda parte del titolo, come abbiamo già accennato, è la dimostrazione che “cibo e lavoro“ trovano nel linguaggio stesso comuni denominatori, in ogni latitudine nazionale».

«Il risultato finale, insomma – conclude l’autore -, è un risultato apprezzabile non meno di altri testi in circolazione, per cui, se lo farete vostro e seguirete i suggerimenti, ci guadagnerete pure a tavola».