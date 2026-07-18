GROSSETO – Attivare l’addebito diretto su conto corrente per il pagamento della Tari del Comune di Grosseto, come già avviene nei principali Comuni italiani e come accade per le bollette delle utenze domestiche, dalla luce al gas. È la proposta di Azione Grosseto, presentata con una mozione dal consigliere comunale Giacomo Cerboni.

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Perché la domiciliazione bancaria

Secondo il partito, il pagamento con PagoPa, utilizzato per la Tari 2026, rappresenta certamente una semplificazione per i contribuenti e per gli uffici comunali; tuttavia può prevedere commissioni fino a due euro a rata, che nel 2026 saranno almeno due (acconto e saldo), finendo per aggravare la tariffa dei rifiuti, già di per sé molto onerosa. Soprattutto, osserva Azione, questa modalità continua a lasciare al contribuente l’onere delle scadenze e del materiale pagamento delle rate, come accade con il modello F24.

La cosiddetta domiciliazione bancaria (Sepa Direct Debit) della Tari, invece, semplificherebbe ulteriormente gli adempimenti tributari: i cittadini non dovrebbero più ricordarsi delle scadenze, provvedere direttamente ai pagamenti e sostenere costi di commissione, mentre il Comune potrebbe contare su entrate certe alle scadenze stabilite, minori costi di riscossione e una riduzione delle attività di recupero.

Cosa chiede la mozione

La mozione impegna il Comune di Grosseto ad attivare, a decorrere dalla Tari 2027, la possibilità di addebito diretto su conto corrente, in aggiunta al modello F24 e a PagoPa, prevedendo non meno di quattro addebiti automatici nell’anno – di fatto le attuali rate – in modo da non precludere l’adesione a questa modalità a chi preferisce il pagamento rateale del tributo.

Infine, Azione Grosseto chiede di affidare alla Commissione consiliare competente su bilancio e tributi il compito di verificare la possibilità di applicare uno sconto sulla Tari a chi sceglie l’addebito diretto, individuando anche le possibili coperture del minor gettito: lo sconto, nella convinzione del partito, potrebbe incentivare l’adesione alla nuova modalità di pagamento.

MOZIONE TARI