FOLLONICA – Una donna di 63 anni è stata soccorsa questa mattina, sabato 18 luglio, nelle acque del litorale di Follonica. L’allarme al 118 è scattato alle 11.05.

La donna stava annegando ed è stata fortunatamente tratta in salvo. Una volta sulla spiaggia ha ripreso spontaneamente a respirare, assistita dal personale sanitario nel frattempo giunto sul luogo.

Sul posto sono intervenute l’ambulanza India dell’Anpas di Massa Marittima e l’automedica di Follonica.

La donna è stata stabilizzata e trasportata all’ospedale Misericordia di Grosseto, ma le sue condizioni risulterebbero gravi.

Dell’accaduto è stata avvisata anche la Capitaneria di Porto.