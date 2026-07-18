CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un’ex area industriale abbandonata trasformata in un grande spazio verde dedicato alla comunità. È stato inaugurato il Parco Urbano e Anfiteatro Paoletti, nuovo intervento di rigenerazione urbana che completa una parte importante del recupero dell’area ex Paoletti, alle spalle del Palazzo comunale. Alla cerimonia erano presenti la sindaca Elena Nappi, il vicesindaco Federico Mazzarello e l’assessore della Regione Toscana Leonardo Marras, insieme ad amministratori, tecnici, rappresentanti delle imprese che hanno realizzato l’opera e numerosi cittadini.

Un anfiteatro da 2.500 posti e oltre 700 nuove piante

Il nuovo parco è stato realizzato grazie ai finanziamenti regionali destinati ai progetti di rigenerazione urbana, integrati dalla compartecipazione economica del Comune. Fulcro dell’intervento è il nuovo anfiteatro verde, progettato per ospitare eventi culturali, spettacoli e iniziative pubbliche, con una capienza di circa 2.500 posti. Il terzo stralcio dei lavori ha inoltre completato la sistemazione paesaggistica con la messa a dimora di oltre 700 alberi e arbusti, la realizzazione del prato e dell’impianto di irrigazione. Il progetto prevede anche sistemi per il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e migliorare la sostenibilità dell’area.

Mazzarello: «Da ferita urbana a patrimonio condiviso»

Per il vicesindaco Federico Mazzarello l’inaugurazione rappresenta molto più della conclusione di un’opera pubblica. «Per oltre quarant’anni quest’area è stata una ferita nel tessuto urbano del nostro paese; oggi è diventata un simbolo di rinascita, costruito senza consumare nuovo suolo ma restituendo vita e funzione a uno spazio già compromesso», afferma. Mazzarello sottolinea come il progetto abbia puntato su una sostenibilità ambientale, economica e sociale, grazie alla rinaturalizzazione dell’area, al finanziamento ottenuto senza incidere in modo significativo sul bilancio comunale e alla creazione di uno spazio aperto e inclusivo, collegato alla rete ciclopedonale, ai parcheggi e alla nuova viabilità.

Nappi: «Un luogo che migliora la qualità della vita»

Soddisfazione anche da parte della sindaca Elena Nappi, che definisce l’inaugurazione «un momento importante per tutta la comunità». «Non abbiamo lavorato soltanto alla riqualificazione di uno spazio, ma alla costruzione di un nuovo luogo pubblico capace di migliorare la qualità della vita, offrire nuovi servizi e creare opportunità di incontro e partecipazione», dichiara la sindaca, che ha ringraziato gli uffici comunali, gli operai del cantiere e dell’Azienda Castiglione 2014, le imprese coinvolte e i cittadini che hanno contribuito alla realizzazione del progetto.

La riqualificazione dell’ex Paoletti prosegue

L’inaugurazione del parco completa un altro tassello del più ampio piano di recupero dell’area ex Paoletti, dove sono già stati realizzati il complesso commerciale e direzionale dei lotti 1, 2 e 3, le opere di urbanizzazione, la nuova viabilità, la rotatoria e i parcheggi. Il programma di trasformazione proseguirà con il completamento del collegamento viario verso via delle Strette, la realizzazione di una seconda rotatoria e lo sviluppo dei futuri lotti 4, 5 e 6, destinati a ospitare servizi e attività legate al sociale, alla sanità e alla coesione della comunità.