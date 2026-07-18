PUNTONE. Lavori in corso questa mattina sulla provinciale delle Collacchie dove, nel tratto tra il Puntone di Scarlino e Punta Ala, all’altezza del bivio per il parcheggio di Cala Violina, è stato installato un semaforo temporaneo.
E in questo sabato di luglio, di alta stagione, in quel tratto si sono formati chilometri di coda. La maggior parte nella corsia nord, direzione Castiglione della Pescaia: qui la fila di auto inizia poco dopo il Puntone.
Si raccomanda se possibile di utilizzare la viabilità alternativa.