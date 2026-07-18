SCARLINO – Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi, sabato 18 luglio, lungo la strada provinciale delle Collacchie, nel tratto compreso tra il bivio per Cala Violina e Pian d’Alma, dove questa mattina il traffico era già congestionato a causa dei lavori in corso.

Lo scontro si è verificato poco dopo le 11 e, secondo le prime informazioni, avrebbe coinvolto due mezzi: un furgone e un’autovettura, in un tamponamento.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la Polizia municipale, che si sta occupando dei rilievi e della gestione della viabilità. Al momento non sono ancora disponibili informazioni sulle condizioni delle persone coinvolte né sull’eventuale presenza di feriti.

Pesanti le ripercussioni sulla circolazione

Il traffico è andato completamente in tilt in un tratto già particolarmente congestionato a causa del semaforo installato sul tratto stradale in questione. Si sono formate lunghe code in entrambe le direzioni di marcia, con forti rallentamenti per gli automobilisti diretti verso le località balneari.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Notizia in aggiornamento