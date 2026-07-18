FILARE – Si è svolta giovedì scorso, 16 luglio, l’inaugurazione del nuovo defibrillatore semiautomatico (DAE) che l’ASD Circolo Nautico Fosso del Fico ha donato alla comunità di Gavorrano.

Il dispositivo è stato installato nella frazione del Filare, nella zona del supermercato Di Più, grazie alla gentile concessione di Giuseppe Ruggero, rendendo così disponibile un importante prsidio salvavita a servizio della cittadinanza.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Stefania Ulivieri, l’assessore Simon Brunetti, i rappresentanti della Croce Rossa Italiana – Comitato di Gavorrano, che prenderà in carico il DAE garantendone la gestione, e numerosi soci del Circolo Nautico.

La donazione è frutto della volontà del precedente Consiglio Direttivo, guidato dal presidente Gianni Marini, presente all’inaugurazione insieme a Francesco Brizzi e Roberto Cuni, che facevano parte del Consiglio.

Era presente anche il nuovo presidente, Francesco Di Somma, eletto lo scorso maggio, che proseguirà il percorso dell’associazione nelle attività sportive e sociali che il Circolo porta avanti con impegno sul territorio dal 2017.

Un gesto di grande valore civico che contribuisce a rendere il territorio più sicuro e dimostra come la collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini possa tradursi in un beneficio concreto per tutta la comunità.