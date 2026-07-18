ARCIDOSSO – Un contributo di oltre 228mila euro dalla Regione Toscana per il recupero e la riqualificazione degli impianti da tennis ad Arcidosso e degli spazi comunali a servizio della struttura. È il risultato ottenuto dal Comune nell’ambito dell’avviso pubblico regionale dedicato agli investimenti nell’impiantistica e negli spazi sportivi: il progetto è tra i 32 finanziati sulle 217 domande presentate in tutta la Toscana.

L’intervento, progettato dall’architetto Luca Pammolli dell’ufficio tecnico comunale, ha un valore complessivo di 267.500 euro; la quota restante, pari a 38.787 euro, sarà coperta dal Comune.

Dalla copertura al teleriscaldamento: cosa prevede il progetto

I lavori consentiranno una riqualificazione complessiva dell’impianto comunale tennis-padel. L’attuale copertura in pvc a singola membrana sarà sostituita con una struttura a doppia membrana, dotata di uno strato d’aria isolante per ridurre la dispersione termica e la formazione di condensa. Il progetto comprende inoltre la sostituzione del tappetino in erba sintetica del campo da tennis al chiuso e il rifacimento della segnaletica di gioco.

Sul fronte energetico, l’attuale generatore alimentato a metano sarà sostituito con una sottostazione di scambio collegata alla rete comunale di teleriscaldamento geotermico; saranno inoltre installati sei ventilconvettori per migliorare il comfort all’interno della struttura durante i mesi invernali. Previsti anche il completamento dell’abbattimento delle barriere architettoniche per l’accesso agli impianti e agli spogliatoi, l’installazione di un sistema di videosorveglianza e interventi di manutenzione straordinaria nei locali degli spogliatoi, nei magazzini e negli spazi tecnici.

Leggi anche: QUI IL PRIMO CAMPO DA PADEL DELL’AMIATA, INAUGURATO AD ARCIDOSSO

«Interveniamo in modo organico su un impianto molto frequentato»

«Questo finanziamento ci permette di intervenire in modo organico su un impianto molto frequentato e importante per l’attività sportiva del territorio – dichiara la consigliera delegata allo sport, Alessandra Ronconi -. Miglioreremo il campo, gli spogliatoi, l’accessibilità e il comfort durante i mesi invernali, riducendo allo stesso tempo i consumi grazie al collegamento con la rete comunale di teleriscaldamento geotermico».

«La Regione Toscana continua a offrire opportunità concrete anche ai piccoli Comuni delle aree interne – afferma il sindaco Jacopo Marini -, consentendo loro di realizzare interventi che, con le sole risorse disponibili nei bilanci comunali, sarebbero molto più difficili da sostenere. Essere tra i 32 progetti finanziati su 217 domande presentate conferma la qualità del lavoro svolto. Ringrazio l’architetto Luca Pammolli, che ha redatto il progetto, e tutte le strutture tecniche comunali che hanno seguito la candidatura, mettendo insieme competenze, tempi e documentazione necessari per raggiungere questo risultato».

Leggi anche: QUI I PROGETTI DELLA GEOTERMIA PER IL RILANCIO DELL’AMIATA