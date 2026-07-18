ORBETELLO – «Come volevasi dimostrare i due incontri a Talamone e Fonteblanda hanno avuto una partecipazione di pubblico quasi inesistente. Su 1.400 residenti tra Talamone e Fonteblanda hanno partecipato meno di 40 persone a Fonteblanda e una ventina a Talamone, tra l’altro i due terzi costituiti da turisti non residenti. Tra i pochissimi residenti i soliti nomi che conosciamo».

A dirlo è il sindaco di Orbetello, Andrea Casamenti.

«Quando un’iniziativa come questa diventa un modo di attacco politico e di opposizione all’amministrazione comunale, questi sono i risultati. Incontri trascorsi nella assoluta indifferenza dei residenti».

«Invitiamo quindi i promotori a rifletterci – prosegue il primo cittadino -. La nostra amministrazione comunale continuerà a lavorare per migliorare ancora di più Talamone e Fonteblanda. Proprio in questi giorni a Fonteblanda stanno facendo i carotaggi per la costruzione della nuova caserma dei Carabinieri grazie a un accordo Comune–Arma dei Carabinieri con la cessione del terreno di proprietà comunale».

«Noi vogliamo bene a Talamone e Fonteblanda – conclude il sindaco – e non permetteremo strumentalizzazioni dei nostri residenti da parte di un esiguo manipolo di contestatori».