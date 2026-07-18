GROSSETO – Fine settimana all’insegna del tempo stabile sulla provincia di Grosseto, con il caldo che concede una breve tregua dopo il picco dei giorni scorsi. Oggi, sabato 18 luglio, il sole sarà prevalente su gran parte della Maremma, mentre domani, domenica 19 luglio, aumenteranno le nubi soprattutto nelle zone interne, dove non si esclude qualche breve piovasco pomeridiano. Lungo la costa, invece, il tempo resterà in prevalenza asciutto e gradevole grazie alla ventilazione occidentale.

Bollettino del caldo

Il caldo continua a farsi sentire, ma con un’intensità decisamente inferiore rispetto alle giornate precedenti. Le temperature massime si manterranno generalmente tra 30 e 32 gradi nelle pianure maremmane, mentre lungo la costa la brezza renderà il clima più piacevole. Sull’Amiata il termometro difficilmente supererà i 26-27 gradi. Resta comunque presente una moderata sensazione di afa, soprattutto nelle ore centrali della giornata e durante la notte, quando l’umidità tenderà ad aumentare. Il consiglio è quello di evitare una prolungata esposizione al sole nelle ore più calde, bere molta acqua e prestare particolare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili.

Oggi: sole prevalente su tutta la provincia

La giornata di sabato sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso. Nel nord della provincia, tra Follonica e Massa Marittima, potranno transitare innocui addensamenti nelle prime ore del mattino, destinati però a dissolversi rapidamente. A Grosseto il sole dominerà la scena con temperature comprese tra 22°C di minima e 31-32°C di massima. Sull’Amiata il clima sarà decisamente più fresco, con valori tra 17 e 27°C, mentre nel sud della provincia, tra Orbetello e Monte Argentario, le massime si fermeranno intorno ai 29-30°C grazie alla brezza marina. Venti deboli o moderati da sud-ovest e mare poco mosso a sud, localmente mosso a nord dell’Elba.

Domani: qualche nube in più nelle aree interne

Domenica il tempo resterà complessivamente buono, anche se nelle ore centrali della giornata aumenterà la nuvolosità sulle zone collinari e sull’Amiata. Qui non si esclude qualche breve piovasco isolato, mentre la fascia costiera continuerà a godere di ampie schiarite. Le temperature saranno pressoché stazionarie: 30-31°C a Grosseto, 30°C tra Follonica e Massa Marittima, 29-30°C tra Orbetello e Monte Argentario e 26-28°C sull’Amiata. I venti soffieranno deboli dai quadranti occidentali, con mare generalmente mosso.

Venti e mare

La ventilazione occidentale continuerà ad accompagnare il fine settimana contribuendo a contenere le temperature lungo il litorale. Il mare sarà poco mosso sul settore meridionale della costa maremmana, mentre potrà risultare localmente mosso sul tratto più settentrionale. Condizioni favorevoli per le attività all’aperto e per chi sceglierà di trascorrere il weekend in spiaggia.

Le previsioni comune per comune

Per conoscere le previsioni per le prossime ore e prossimi giorni della provincia di Grosseto, Comune per Comune, potete consultare anche il servizio meteo de IlGiunco.net: www.ilgiunco.net/meteo/. Qui trovate tante informazioni interessanti, dalle temperature all’intensità del vento.

Fonte: 3BMeteo