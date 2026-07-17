GROSSETO – Sagre, festival, cinema sotto le stelle, spettacoli equestri, cortei storici, mostre e appuntamenti culturali. Il terzo fine settimana di luglio offre tantissime occasioni per trascorrere il tempo libero in tutta la provincia di Grosseto. Ecco gli eventi principali in programma da venerdì 17 a domenica 19 luglio. Tutti gli appuntamenti sono disponibili anche nella sezione Eventi de IlGiunco.net.

Venerdì 17 luglio

Amiata

Torna la Festa della birra: quattro serate tra musica e cucina

Prende il via una nuova edizione della Festa della birra con stand gastronomici, musica dal vivo e serate all’insegna della convivialità. L’appuntamento proseguirà per tutto il fine settimana.

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https://www.ilgiunco.net/evento/torna-la-festa-della-birra-quattro-serate-tra-musica-e-cucina/

Grosseto

Cinema e archeologia sotto le stelle: Maremma Archeofilm torna con una selezione internazionale

Il festival dedicato al cinema archeologico torna con documentari provenienti da tutto il mondo. Tre serate per scoprire storia, ricerca e grandi civiltà attraverso il linguaggio del cinema.

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https://www.ilgiunco.net/evento/cinema-e-archeologia-sotto-le-stelle-maremma-archeofilm-torna-con-una-selezione-internazionale/

Scansano

Torna la Sbraciata del Buttero

Tradizione maremmana, cucina tipica e spettacoli equestri sono gli ingredienti della nuova edizione della Sbraciata del Buttero, uno degli appuntamenti più caratteristici dell’estate.

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https://www.ilgiunco.net/evento/torna-la-sbraciata-del-buttero-tre-giorni-di-festa-tra-tradizione-maremmana-sapori-e-spettacoli-equestri/

Castiglione della Pescaia

Ecofesta Tortelli e Calamari

Prende il via il primo dei due weekend dedicati all’Ecofesta di Casa Mora, con stand gastronomici e serate musicali in un contesto immerso nel verde.

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https://www.ilgiunco.net/evento/ecofesta-tortelli-e-calamari-due-weekend-di-sagra-al-casa-mora/

Castiglione della Pescaia

Oro, argento E…Truschi

Al MuVet inaugura la mostra personale di Tiziana Pisano, un percorso che unisce gioiello contemporaneo, arte e suggestioni ispirate al mondo etrusco.

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Gavorrano

Senza luce, senza paura

Si inaugura la mostra fotografica dedicata alla storia dei minatori di Ravi Marchi. Un racconto per immagini che restituisce memoria e dignità al lavoro in miniera.

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Amiata

Attra-verso e Florilegio

Villa Sforzesca ospita due nuove esposizioni dedicate all’arte contemporanea, tra installazioni, pittura e ricerca artistica.

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https://www.ilgiunco.net/evento/attra-verso-e-florilegio-a-villa-sforzesca-due-mostre-darte-contemporanea/

Sabato 18 luglio

Massa Marittima

Pietre, cristalli e fossili nel chiostro medievale

Torna la tradizionale mostra scambio organizzata dal Gruppo Lotti, punto di riferimento per collezionisti, appassionati e curiosi del mondo della mineralogia.

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Capalbio

Settimana ricca di eventi a Capalbio

Concerti, incontri culturali, teatro e spettacoli caratterizzano il programma estivo del borgo. Tra gli appuntamenti anche il tributo a Lucio Battisti e il processo teatrale a Oriana Fallaci.

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Orbetello

Sagra della Panzanella

Proseguono gli appuntamenti con la tradizionale sagra dedicata a uno dei piatti simbolo della cucina maremmana. Ogni sera cucina tipica, musica e intrattenimento.

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Grosseto

Maremma Archeofilm

Seconda serata della rassegna internazionale dedicata al cinema archeologico con nuove proiezioni e incontri con esperti del settore.

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Follonica

Cinquant’anni in pittura

Ultimi giorni per visitare la mostra personale di Rita Brucalassi al Casello Idraulico, un percorso che ripercorre cinquant’anni di attività artistica.

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https://www.ilgiunco.net/evento/cinquantanni-in-pittura-rita-brucalassi-espone-al-casello-idraulico/

Domenica 19 luglio

Follonica

Follos torna sotto la luna

La città torna indietro nel tempo con il corteo storico Follos, che quest’anno propone una nuova ambientazione ottocentesca tra costumi, figuranti e spettacoli.

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Roccastrada

Alf Comedy arriva al Castello di Montemassi

Il trio comico porta in scena uno spettacolo all’insegna della comicità e dell’improvvisazione nella suggestiva cornice del Castello di Montemassi.

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Pitigliano

Musei di notte

Continuano le aperture serali dei musei cittadini con visite, incontri dedicati agli Etruschi e appuntamenti culturali pensati per vivere il patrimonio storico in modo diverso.

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Scansano

Sbraciata del Buttero

Ultima giornata della manifestazione dedicata alla cultura maremmana, con dimostrazioni equestri, cucina tradizionale e spettacoli che celebrano la figura del buttero.

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Mostre e appuntamenti da visitare per tutto il weekend

Massa Marittima

Trame di cielo: un viaggio tra arte, simbolo e spiritualità contemporanea

La Galleria Spaziografico ospita una nuova mostra che mette in dialogo arte contemporanea, simbolismo e spiritualità. Un percorso espositivo che invita il visitatore a riflettere sul rapporto tra uomo, natura e dimensione interiore.

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https://www.ilgiunco.net/evento/trame-di-cielo-alla-galleria-spaziografico-un-viaggio-tra-arte-simbolo-e-spiritualita-contemporanea/

Follonica

Cinquant’anni in pittura: Rita Brucalassi espone al Casello Idraulico

Ultimi giorni per visitare la personale di Rita Brucalassi, un’esposizione che ripercorre mezzo secolo di ricerca artistica attraverso dipinti che raccontano il suo percorso creativo.

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https://www.ilgiunco.net/evento/cinquantanni-in-pittura-rita-brucalassi-espone-al-casello-idraulico/

Follonica

Etruschi, miniere e ferro: il Magma si anima per le Notti dell’Archeologia

Il Magma propone visite, laboratori e incontri dedicati alla storia mineraria e al mondo etrusco nell’ambito delle Notti dell’Archeologia, con attività pensate per tutte le età.

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https://www.ilgiunco.net/evento/etruschi-miniere-e-ferro-il-magma-si-anima-per-le-notti-dellarcheologia/

Follonica

I Giovedì d’Autore

Kiwanis Club e Club Nautico propongono quattro serate dedicate a cultura, arte e storia con ospiti, incontri e approfondimenti aperti al pubblico.

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https://www.ilgiunco.net/evento/kiwanis-e-club-nautico-insieme-per-i-giovedi-dautore-quattro-serate-tra-cultura-arte-e-storia/

Grosseto

Jacopo Veneziani e Pacifico al Parco della Maremma

Prosegue il calendario estivo del Parco della Maremma con incontri, spettacoli e appuntamenti dedicati alla divulgazione, alla musica e alla cultura, con ospiti di rilievo nazionale.

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https://www.ilgiunco.net/evento/jacopo-veneziani-e-pacifico-al-parco-della-maremma-tutti-gli-eventi-di-luglio/

Grosseto

Marina e Principina, un’estate di eventi

Oltre trenta appuntamenti accompagneranno l’estate nelle due località balneari tra musica, spettacoli, mercatini, attività per bambini e intrattenimento.

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https://www.ilgiunco.net/evento/marina-e-principina-unestate-di-eventi-oltre-30-appuntamenti-fino-a-settembre/

Grosseto

Tutta la musica dell’organo

Ottava edizione della rassegna ospitata nel Duomo di Grosseto. Tre concerti gratuiti dedicati al grande repertorio organistico con interpreti di livello internazionale.

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Grosseto

Il tempo del realismo

Una delle esposizioni più importanti dell’estate maremmana riunisce opere di Renato Guttuso, Carlo Levi, Ernesto Treccani e numerosi artisti maremmani, raccontando il realismo italiano del Novecento.

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Castiglione della Pescaia

Oro, argento E…Truschi

Al MuVet la personale di Tiziana Pisano racconta il dialogo tra gioiello contemporaneo, tradizione orafa e suggestioni del mondo etrusco.

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Castiglione della Pescaia

Un mecenate e i suoi tesori

Prosegue il successo della mostra allestita al MuVet, dedicata a una preziosa raccolta di opere e testimonianze storiche che raccontano il valore del collezionismo.

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Castiglione della Pescaia

Tramonti, trekking e bici alla Diaccia Botrona

Escursioni gratuite a piedi, in bicicletta e al tramonto permettono di scoprire uno degli ambienti naturali più affascinanti della Maremma accompagnati da guide esperte.

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https://www.ilgiunco.net/evento/tramonti-trekking-e-bici-alla-diaccia-botrona-ecco-il-calendario-estivo-delle-visite-gratuite/

Monte Argentario

Retrospettiva di Mauro Staccioli a Forte Stella

Ventidue opere tra sculture e disegni ripercorrono oltre quarant’anni della carriera di Mauro Staccioli. La mostra mette in dialogo arte contemporanea, architettura militare e paesaggio.

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Cinigiano

Oltre il colore

A Sasso d’Ombrone una mostra che utilizza l’arte come strumento di rinascita del territorio. Le opere esposte propongono un percorso tra creatività, inclusione e valorizzazione del borgo.

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https://www.ilgiunco.net/evento/mostra-oltre-il-colore-larte-diventa-motore-di-rinascita-per-sasso-dombrone/

Magliano in Toscana

Musica, letteratura e divertimento

Per tutto il mese di luglio il borgo propone concerti, incontri con gli autori, spettacoli e appuntamenti dedicati a residenti e turisti.

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Scansano

Cinema sotto le stelle

La piazza del borgo si trasforma in un cinema all’aperto con la proiezione di alcuni dei film italiani più apprezzati degli ultimi anni, tra cui Le assaggiatrici e Le otto montagne.

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Scarlino

Letteratura & Teatro al Castello

Alla Rocca Pisana prosegue la rassegna estiva con spettacoli gratuiti che uniscono teatro, musica e letteratura in una delle cornici più suggestive della Maremma.

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https://www.ilgiunco.net/evento/alla-rocca-pisana-torna-letteratura-teatro-al-castello-sei-spettacoli-gratuiti-da-giugno-ad-agosto/

Orbetello

Sbinocolando

Torna la rassegna dedicata all’osservazione della natura con escursioni, incontri e attività per conoscere più da vicino l’ambiente della Laguna di Orbetello.

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https://www.ilgiunco.net/evento/al-via-la-decima-edizione-di-sbinocolando-otto-appuntamenti-tra-luglio-e-agosto/

Gavorrano

Chiaroscuri dell’anima

Franco Borrelli celebra trent’anni di fotografia con una mostra che raccoglie alcuni dei suoi lavori più significativi dedicati al territorio e alle persone.

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Senza luce, senza paura

La mostra fotografica racconta la storia e le lotte dei minatori di Ravi Marchi attraverso immagini, documenti e testimonianze che restituiscono memoria a una pagina importante della Maremma mineraria.

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Amiata

Le notti della natura

Escursioni serali, osservazioni della fauna e incontri dedicati alla biodiversità accompagnano il pubblico alla scoperta del patrimonio naturalistico dell’Amiata.

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