GROSSETO – Un weekend all’insegna dei sapori della tradizione, con tanti appuntamenti che porteranno nei borghi della Maremma migliaia di persone tra piatti tipici, musica dal vivo e momenti di convivialità.

Prosegue l’estate di TuttoSagre, la rubrica de IlGiunco.net dedicata alle feste gastronomiche della provincia di Grosseto, pensata per aiutare lettori e turisti a scegliere dove trascorrere una serata tra le eccellenze della cucina maremmana.

Da quest’anno è nato anche TuttoSagre Show, il nuovo format social de IlGiunco.net dedicato a raccontare dall’interno le manifestazioni più importanti della Maremma attraverso video, interviste e contenuti sui nostri canali social.

Un modo nuovo per promuovere le sagre e valorizzare il lavoro delle tante associazioni di volontariato che le organizzano.

Gli organizzatori di feste gastronomiche in Maremma interessati a far entrare la propria manifestazione nel progetto possono contattare la redazione per ricevere tutte le informazioni: [email protected] o su whatsapp 334.5212000.

Leggi anche il nostro Tuttoweekend

Le sagre e gli appuntamenti più amati in… TuttoSagre!

Sagra della Panzanella a San Donato

Tutto pronto per la 27esima Sagra della Panzanella, in programma da venerdì 10 a domenica 19 luglio all’impianto sportivo di San Donato, nel comune di Orbetello. lo stand gastronomico aprirà ogni sera alle 19.30, con la panzanella protagonista assoluta della tavola. CLICCA SU QUESTO LINK

La festa della Birra a Castel del Piano

Torna al “Piazzone” di Castel del Piano uno degli eventi più attesi dell’estate amiatina: da giovedì 16 a domenica 19 luglio la Contrada del Monumento organizza la Festa della birra, quattro serate di musica, gastronomia e divertimento per tutte le età. CLICCA SU QUESTO LINK

Ecofesta Tortelli e Calamari

Torna l’appuntamento ormai classico con l’ecofesta, la sagra tortelli e calamari, organizzata dall’Asd Castiglionese, una delle società sportive storiche di Castiglione della Pescaia. Per il quarto anno consecutivo, in collaborazione con l’Hc Castiglione. Come sempre due i fine settimana di “festa”, negli stand al palasport Casa Mora: il 17, 18 e 19 luglio e poi il 23, 24, 25 e 26 luglio. CLICCA SU QUESTO LINK

Ad Albinia la serata degli artisti

Altro giro, altra corsa: l’estate di Albinia continua con un nuovo appuntamento pensato per famiglie, residenti e turisti. Venerdì 17 luglio, a partire dalle 20.30, via Maremmana ospiterà la Serata degli artisti di strada, l’evento organizzato dalla Pro Loco Albinia con il patrocinio del Comune di Orbetello. CLICCA SU QUESTO LINK

Festa medievale a Gavorrano

Una serata all’insegna della storia, del divertimento e dell’atmosfera medievale nel cuore del centro storico. Sabato 25 luglio, a partire dalle ore 19, il borgo di Gavorrano ospiterà la Festa Medievale, un appuntamento pensato per coinvolgere cittadini e visitatori con un ricco programma di animazione, spettacoli itineranti, mercatino a tema e proposte gastronomiche. CLICCA SU QUESTO LINK

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E ancora…

Luglio Casteanese a Gavorrano 16-19 luglio.

Roccalbegna sagra dello gnocco 17-19 luglio.

Roccastrada sagra della ribollita 17-19 luglio.

Manciano sagra del Lunghino 17-19 luglio.

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Il gruppo Facebook di TuttoSagre

Uno spazio dove trovare tutte le sagre migliori segnalate da Il Giunco: si chiama Tutto Sagre in Maremma ed è il nuovo gruppo Facebook gratuito al quale ci si può iscrivere e rimanere informati su tutte le sagre nella nostra provincia: CLICCA SU QUESTO LINK.

Segnala la tua sagra

Come sempre, gli organizzatori di sagre, feste paesane ed eventi enogastronomici possono segnalare i propri appuntamenti alla redazione de IlGiunco.net per essere inseriti nelle prossime puntate di TuttoSagre, nel calendario eventi del giornale e, da quest’anno, anche in TuttoSagre Show. Per inviare le segnalazioni è possibile scrivere a [email protected] o mandando un whatsapp al numero 334.5212000.

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