ISOLA DEL GIGLIO – Domenica 19 luglio, dalle 9 alle 13, in Via Umberto I a Giglio Porto, il Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta (Cisom), gruppo di Grosseto, sarà presente per una mattinata dedicata agli screening sanitari gratuiti e alla promozione della cultura della prevenzione.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Isola del Giglio e la collaborazione del circolo nautico Isola del Giglio, rappresenta ormai un appuntamento atteso dalla popolazione e giunge quest’anno alla terza edizione consecutiva.

L’obiettivo è quello di portare la prevenzione direttamente tra i cittadini, offrendo la possibilità di sottoporsi gratuitamente a controlli e ricevere informazioni utili per la tutela della propria salute. In un territorio insulare, dove la vicinanza ai servizi sanitari assume un valore particolare, iniziative come questa rappresentano un importante momento di attenzione verso il benessere della comunità.

Per il gruppo Cisom di Grosseto, la giornata del 19 luglio costituisce soprattutto un gesto di riconoscenza verso la cittadinanza gigliese, che negli anni ha sempre dimostrato vicinanza, affetto e sostegno alle attività dell’Ordine di Malta.

«Tornare ogni anno all’Isola del Giglio è per noi motivo di grande soddisfazione. Questa iniziativa rappresenta un atto dovuto verso una comunità che da sempre ci è vicina e che ha saputo accogliere i nostri volontari con amicizia e fiducia. La prevenzione è uno strumento fondamentale per la tutela della salute e siamo orgogliosi di poter offrire anche quest’anno un servizio concreto alla popolazione».

Il Cisom, da oltre cinquant’anni impegnato nelle attività di soccorso, assistenza sanitaria, protezione civile e solidarietà sociale, opera quotidianamente attraverso medici, infermieri, soccorritori e volontari che mettono le proprie competenze al servizio delle persone più fragili e delle comunità locali.

Grazie alla collaborazione tra volontariato, istituzioni e realtà associative del territorio, anche quest’anno Giglio Porto ospiterà una mattinata dedicata alla salute, alla prevenzione e alla vicinanza alle persone, confermando un appuntamento che negli anni è diventato un simbolo di attenzione e servizio verso la comunità isolana.

L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza e ai numerosi ospiti presenti sull’isola durante la stagione estiva.