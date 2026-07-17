GROSSETO – Decollo immediato nel pomeriggio di oggi per una coppia di caccia Eurofighter F-2000 dell’Aeronautica militare, in prontezza operativa presso il 4° Stormo di Grosseto. I due velivoli si sono alzati in volo per identificare un aereo civile che aveva interrotto le comunicazioni radio durante il sorvolo dello spazio aereo nazionale: è la procedura che in gergo tecnico viene chiamata “scramble“.

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Il contatto radio perso a ovest di Orvieto

L’ordine di decollo immediato è stato disposto nei confronti di un velivolo civile partito dall’isola di Creta e diretto in Lussemburgo.

La perdita del contatto radio è stata registrata nell’area a ovest di Orvieto, facendo scattare la procedura di allarme: in questi casi i caccia intercettori raggiungono rapidamente l’aereo per verificarne l’identità e accertare che non ci siano emergenze in corso né minacce alla sicurezza dello spazio aereo.

Nel corso della missione le comunicazioni tra l’aeromobile civile e gli enti del controllo del traffico aereo sono state ristabilite: una volta chiarita la situazione, l’intervento dei caccia dell’Aeronautica militare si è concluso e gli Eurofighter hanno fatto rientro alla base.

Un servizio garantito 24 ore su 24

L’attivazione dello scramble rientra nelle ordinarie procedure di sorveglianza e difesa dello spazio aereo nazionale e dell’Alleanza atlantica, garantite 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

Il 4° Stormo di Grosseto è uno dei reparti dell’Aeronautica militare impegnati nel servizio di allarme con i velivoli Eurofighter F-2000: i caccia e i loro equipaggi sono pronti a decollare in pochi minuti, in qualsiasi momento del giorno e della notte, per intervenire ogni volta che un velivolo perde il contatto radio, non risulta identificato o rappresenta una potenziale minaccia.

Non si tratta di un episodio isolato: gli scramble dalla base maremmana sono interventi ricorrenti, che confermano il ruolo strategico del 4° Stormo nella difesa dei cieli italiani.

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