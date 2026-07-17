GROSSETO – «Ci è stata segnalata una riduzione dell’orario di apertura e delle attività del centro prelievi in via de Amicis nel quartiere “Barbanella” a Grosseto – dice consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Luca Minucci.

«Non vorremmo che tale riduzione anticipasse, di fatto, una chiusura del centro – prosegue . Sarebbe miope, nonché scorretto, chiudere una struttura ormai ritenuta fondamentale dalla popolazione fragile di quel quartiere. Inoltre, vorremmo che Asl e Regione spiegassero le cause del blocco dei prelievi, in tutte le strutture adibite al servizio, che si è verificato lo scorso 15 luglio». Questi gli interrogativi che pone, con una interrogaz«ione, il consigliere regionale Minucci, rivolgendosi direttamente al Governatore Eugenio Giani e all’assessore alla sanità Monia Monni.

«Abbiamo anche ricevuto segnalazioni in merito a disagi dovuti alla mancanza di linee guida e di formazione del personale degli hub secondari, ed è stato segnalato un esubero di acquisti di materiale sanitario nelle strutture secondarie» – riferisce Luca Minucci –

«Riguardo agli acquisti effettuati dagli hub, qual è il budget di spesa, con che criteri vengono approvati gli acquisti? – chiede Minucci – Vorremmo sapere se è possibile trasferire, alle strutture sanitarie secondarie, i materiali che risultano in eccedenza all’ospedale Misericordia di Grosseto».

Infine, conclude: «La presenza di centri secondari, nei vari quartieri del capoluogo maremmano, facilita l’accesso ai servizi sanitari alle fasce più fragili della popolazione, anziani, malati cronici, bambini che lì risiedono».