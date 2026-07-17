CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Tutto pronto a Castiglione per il via della stagione remiera. I primi a scendere in acqua saranno, sabato 18 luglio, i giovani under18, per l’edizione numero 47; poi domenica 19 luglio sarà la volta delle donne, per la corsa numero 27.
Entrambi i palii dovranno affrontare una corsa per circa 1800 metri con vasche da 375 metri e tre virate. Partenza alle 19 di fronte al Faro rosso per la prima vasca in direzione Capezzolo, virata e rientro verso il porto per la seconda virata, infine terza vasca e terza virata che porterà alla lunga volata verso l’ingresso nel porto canale, con la boa stile velico da lasciare alla propria sinistra per il rush finale, e l’arrivo sul traguardo di fronte al Monumento ai Caduti della Patria.
Tra i giovani il pronostico è molto incerto: la Piazza vincitrice delle ultime tre edizioni consecutive ha cambiato tutto l’equipaggio e schiera solo esordienti. Tra le donne invece le favorite d’obbligo sono le campionesse uscenti del Castello, che hanno tutte le intenzioni di ripetersi. Durante la presentazione degli equipaggi nella terrazza dell’ex bagno Marystella sul lungo mare, sono state sorteggiate anche le corsie di partenza. Le premiazioni per i due palii si terranno subito alla fine della corsa nella terrazza del Monumento ai Caduti.
Stasera alle ore 19 nella sala del consiglio “Gabriella Lorenzoni” alla biblioteca Italo Calvino, l’apertura della Mostra dedicata al Palio (fino al 23 agosto) con foto e tanti drappi, oltre alla possibilità di acquistare gadget dei rioni e il libro sulla storia dei 70 anni della tradizione castiglionese.
Gli equipaggi 47esima edizione palio giovanile sabato 18 luglio. Il Palio è stato dipinto da Riccardo Tarsi
Rione Castello – colori giallo-verde, barca Rondine corsia 1. Timoniere Alessio Maselli (16 anni 4 corse 0 vittorie), 1° remo Ettore Martini (17 anni 4 corse 0 vittorie), 2° remo Leonardo Tompetrini (17 anni 3 corse 0 vittorie), 3° remo Alessio Ghini (17 anni 4 corse 0 vittorie), 4° remo Riccardo Mugnai (17 anni 4 corse 0 vittorie). Capo rione Assunta Bovenzi, allenatore Manuel Petragli, madrina Agnese Carducci. Capitano Simona Massini. Palii vinti 10. In mare 4 vittorie 2009, 2010, 2011, 2016.
Rione Marina – colori bianco-rosso, barca Sbriglio corsia 2. Timoniere Federico Giovannelli (15 anni 0 corse 0 vittorie), 1° remo Manuel Pasquesi (15 anni 1 corsa 0 vittorie), 2° remo Francesco Elici (15 anni 1 corsa 0 vittorie), 3° remo Christian Loffredo (17 anni 4 corse 0 vittorie), 4° remo Leonardo Eriksson (15 anni 1 corsa 0 vittorie). Capo rione e allenatore Mattia Cozzolino, madrina Sabrina Ventura. Capitano Adolfo Ciampoli. Palii vinti 0.
Rione Portaccia – colori giallo-rosso, barca Storione corsia 3. Timoniere Matteo Bocci (15 anni 1 corse 0 vittorie), 1° remo Lorenzo Roghi (18 anni 2 corse 1 vittoria), 2° remo Niccolò Mari (18 anni 0 corse 0 vittorie), 3° remo Emanuele Bisello (15 anni 1 corse 0 vittorie), 4° remo Joah Alexander Tondini Leoni (16 anni 0 corse 0 vittorie). Capo rione Fabio Giovannelli, allenatrice Elisa Tognietti, madrina Maya Betti. Capitano Monica Gentilini. Palii vinti 8. Ultima vittoria in mare nel 2018.
Rione Piazza – colori bianco-verde, barca Branzino corsia 4. Timoniere Matteo Vannetti (15 anni 0 corse 0 vittorie), 1° remo Filippo Bagnoli (14 anni 0 corse 0 vittorie), 2° remo Mattia Sforzi (14 anni 0 corse 0 vittorie), 3° remo Ludovico Lori (16 anni 0 corse 0 vittorie), 4° remo Joele Zamperini (14 anni 0 corse 0 vittorie). Capo rione e allenatore Tommaso Veri, madrina Milena Grippa. Capitano David Yuri Landi. Palii vinti 15. In mare 6 successi 2012, 2017, 2019, 2023, 2024, 2025
Rione Ponte Giorgini – colori bianco-celeste, barca Delfino Corsia 5. Timoniere Cristian Barberini (16 anni 1 corsa 0 vittorie), 1° remo Pietro Marchi (16 anni 2 corsa 0 vittorie), 2° remo Alessandro Chechi (17 anni 3 corsa 0 vittorie), 3° remo Diego Gemignani (16 anni 1 corsa 0 vittorie), 4° remo Filippo Bennati (18 anni 4 corse 0 vittorie). Capo rione Luca Roghi, allenatrice Francesca Guidetti, madrina Gioia Mari Cruciani. Capitano Alessandro Salvadori. Palii vinti 12. In mare 4 vittorie 2013, 2014, 2015, 2022.
Gli equipaggi della 27esima edizione del Palio femminile di domenica 19 luglio dedicato a Carmela Pirolo insegnate e prima donna eletta in consiglio comunale. Il Palio è stato dipinto da Viola Zenobi
Rione Portaccia – colori giallo-rosso, barca Storione corsia 1. Timoniere Elisa Tognietti (34 anni, 6 corse 0 vittorie), 1° remo Rebecca Iori (25 anni, 6 corse 0 vittorie), 2° remo Emma Signori (18 anni 2 corse 0 vittorie), 3° remo Elisabetta Olivelli (50 anni 4 corse 0 vittorie), 4° remo Sofia Bennati (18 anni 2 corse 0 vittorie). Capo rione Fabio Giovannelli, allenatrice Elisa Tognietti, madrina Maya Betti. Capitano Monica Gentilini. Palii vinti 7. In mare due 2010, 2011.
Rione Castello – colori giallo-verde, barca Rondine corsia 2. Timoniere Alice Viti (34 anni 17 corse 4 vittorie), 1° remo Marianna Sanchini (32 anni 4 corse 2 vittorie), 2° remo Assunta Maria Bovenzi (38 anni 17 corse 4 vittorie), 3° remo Giuditta Bottacci (26 anni 1 corsa 1 vittoria), 4° remo Maria Elisa Santos Nascimento (30 anni 4 corse 2 vittorie). Capo rione Assunta Bovenzi, allenatore Manuel Petragli, madrina Agnese Carducci. Capitano Simona Massini. Palii vinti 5. In mare 4 vittorie 2016 e 2017, 2022, 2025.
Rione Piazza – colori bianco-verde, barca Branzino corsia 3. Timoniere Martina Venturi (36 anni 2 corse 0 vittorie), 1° remo Antonia Ori (44 anni 10 corse 2 vittorie), 2° remo Vittoria Guerrieri (19 anni 1 corsa 0 vittorie), 3° remo Chiara Moscatelli (20 anni 1 corsa 0 vittorie), 4° remo Caterina Ferrandi (17 anni 0 corse 0 vittorie). Capo rione Tommaso Veri, allenatore Tommaso Veri, madrina Milena Grippa. Capitano David Yuri Landi. Palii vinti 8. In mare 5 vittorie 2009, 2014, 2018, 2019, 2024.
Rione Ponte Giorgini – colori bianco-celeste, barca Delfino corsia 4. Timoniere Cristina Cittadini (37 anni 3 corse 0 vittorie), 1° remo Petra Bonarini (25 anni 5 corse 1 vittoria), 2° remo Francesca Guidetti (39 anni 6 corse 3 vittorie), 3° remo Eleonora Suero (38 anni (0 corse 0 vittorie), 4° remo Daria Mirolli (23 anni 0 corse 0 vittorie). Capo rione Luca Roghi, allenatrice Francesca Guidetti, madrina Gioia Mari Cruciani. Capitano Alessandro Salvadori. Palii vinti 2. 2005 e 2023.
Rione Marina – colori bianco-rosso, barca Sbriglio corsia 5. Timoniere Marta Vannetti (18 anni 0 corse 0 vittorie), 1° remo Elisa Fondello (23 anni 2 corse 0 vittorie), 2° remo Marta Ciani (26 anni 2 corse 0 vittorie), 3° remo Alessandra Avataneo (42 anni 10 corse 3 vittorie), 4° remo Viola Piccardi (17 anni 2 corse 0 vittorie). Capo rione Mattia Cozzolino, allenatore Mattia Cozzolino, madrina Sabrina Ventura. Capitano Adolfo Ciampoli. Palii vinti 4. In mare 2012, 2013, 2015.
Giovani: Piazza 16 titoli, Ponte 12, Castello 10, Portaccia 8, Marina 0.
Donne: Piazza 8, Portaccia 7, Castello 5, Marina 4, Ponte 2.