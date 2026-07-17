CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Tutto pronto a Castiglione per il via della stagione remiera. I primi a scendere in acqua saranno, sabato 18 luglio, i giovani under18, per l’edizione numero 47; poi domenica 19 luglio sarà la volta delle donne , per la corsa numero 27.

Entrambi i palii dovranno affrontare una corsa per circa 1800 metri con vasche da 375 metri e tre virate. Partenza alle 19 di fronte al Faro rosso per la prima vasca in direzione Capezzolo, virata e rientro verso il porto per la seconda virata, infine terza vasca e terza virata che porterà alla lunga volata verso l’ingresso nel porto canale, con la boa stile velico da lasciare alla propria sinistra per il rush finale, e l’arrivo sul traguardo di fronte al Monumento ai Caduti della Patria.

Tra i giovani il pronostico è molto incerto: la Piazza vincitrice delle ultime tre edizioni consecutive ha cambiato tutto l’equipaggio e schiera solo esordienti. Tra le donne invece le favorite d’obbligo sono le campionesse uscenti del Castello, che hanno tutte le intenzioni di ripetersi. Durante la presentazione degli equipaggi nella terrazza dell’ex bagno Marystella sul lungo mare, sono state sorteggiate anche le corsie di partenza. Le premiazioni per i due palii si terranno subito alla fine della corsa nella terrazza del Monumento ai Caduti.