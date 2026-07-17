GROSSETO – A causa di un guasto al sistema di condizionamento dell’aria dell’ospedale Misericordia, nelle prossime ore alcuni servizi potrebbero temporaneamente non essere climatizzati.

“La climatizzazione – affermano dall’Asl – è comunque garantita nelle aree di degenza, nelle aree di cura a maggiore criticità, nel blocco operatorio e al pronto soccorso“.

“L’Ufficio Tecnico aziendale è già al lavoro per ripristinare il regolare funzionamento dell’impianto nel più breve tempo possibile. La direzione si scusa per gli eventuali inconvenienti e ringrazia utenti e personale per la comprensione e la collaborazione“.