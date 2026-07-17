GROSSETO – A pochi giorni dalla frattura che si è consumata all’interno della maggioranza di centrodestra sul voto all’ordine del giorno sulla remigrazione approvato dal Consiglio comunale, prende forma un nuovo progetto politico. Udc, Popolari Civici e Politica Insieme hanno presentato “Insieme per Grosseto al centro”, un’iniziativa che guarda alle prossime elezioni amministrative e che punta a costruire una proposta fondata su dialogo, partecipazione e attenzione ai bisogni della città.

Il progetto è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato Gianluigi Ferrara, in rappresentanza dell’Udc, Barbara Chelli per Politica Insieme e Amedeo Gabbrielli per Popolari Civici.

La nascita del nuovo soggetto politico arriva dopo le tensioni emerse in occasione del voto sulla remigrazione, che ha sancito una netta presa di distanza dall’attuale centrodestra cittadino. Le tre forze continuano a sostenere l’amministrazione del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, ma non fanno più parte del tavolo politico della coalizione, collocandosi di fatto in una posizione di appoggio esterno alla maggioranza.

A chiarirlo è stato Gianluigi Ferrara, che ha spiegato: «Il sostegno che stiamo dando all’amministrazione comunale è un sostegno provvedimento per provvedimento. Non è un appoggio a 360 gradi. Lo ha dimostrato anche l’ultima mozione sulla remigrazione, sulla quale noi ci siamo completamente trovati in disaccordo».

Alla domanda se il gruppo faccia ancora parte del tavolo del centrodestra, Ferrara ha risposto in maniera netta: «Siamo nella maggioranza, ma non partecipiamo più al tavolo politico del centrodestra. Se vogliamo usare un termine parlamentare, oggi il nostro è un appoggio esterno».

Il progetto parte da Grosseto

Ferrara ha spiegato anche l’origine dell’iniziativa, nata dall’esperienza delle elezioni provinciali.

«Ci sembrava giusto che, alla fine del percorso intrapreso per le elezioni provinciali con la costituzione del raggruppamento “Insieme per una Provincia al centro”, fosse naturale portare questa esperienza anche nel Comune di Grosseto. La nostra intenzione è quella di estenderla a tutti i comuni chiamati al voto, ma Grosseto rappresenta il punto di partenza».

Il documento programmatico presenta “Insieme per Grosseto al centro” come un progetto aperto e inclusivo, rivolto a cittadini, associazioni e realtà civiche che condividano gli stessi valori.

Tra le priorità indicate figurano il sociale, la sicurezza, il sostegno al lavoro e alle imprese, infrastrutture moderne e servizi efficienti. Viene inoltre richiamata la Dottrina Sociale della Chiesa, con particolare attenzione alla dignità della persona, alla solidarietà, alla sussidiarietà e alla ricerca del bene comune.

Secondo i promotori, il Comune deve tornare a essere un punto di riferimento per i cittadini, garantendo servizi essenziali e una sanità più accessibile ed efficiente. Nel documento si sottolinea inoltre che per amministrare servono competenza, esperienza e merito, ma anche un rinnovamento della classe dirigente, capace di valorizzare nuove energie senza disperdere il patrimonio di esperienza maturato.

«Non scegliamo oggi tra centrodestra e centrosinistra»

Uno dei messaggi lanciati durante la conferenza stampa riguarda anche il posizionamento politico in vista delle elezioni comunali del 2027.

«Non decidiamo oggi se stare nel centrodestra o nel centrosinistra. Noi stiamo con le nostre idee. Saranno gli altri ad avvicinarsi ai nostri progetti e ai nostri pilastri».

Ferrara ha aggiunto che il gruppo valuterà programmi e candidati prima di assumere una posizione.

«Non sappiamo ancora chi saranno i candidati né quali saranno i programmi. Quando li conosceremo, metteremo sul tavolo i nostri progetti. Chi li condividerà potrà trovare in noi un interlocutore».

Ha inoltre ribadito la volontà di dialogare con tutte le forze politiche.

«Noi dell’area moderata abbiamo sempre avuto la capacità di dialogare con tutte le forze politiche. Non abbiamo gli estremismi nel nostro Dna. Per noi non conta il colore politico del sindaco, conta che venga condivisa l’idea di città che proponiamo».

Chelli: «Condivideremo i progetti»

Barbara Chelli ha spiegato la filosofia del nuovo raggruppamento.

«Vogliamo lavorare per una città più vivibile, più sicura e più attenta ai cittadini. Bisogna stare al passo con i tempi, ma anche riscoprire quelli che devono tornare a essere i principi di un buon governo».

Ha poi sottolineato l’approccio con cui il gruppo intende affrontare il percorso politico.

«Condivideremo i progetti, non semplicemente le idee. Di idee ne hanno tutti, noi vogliamo portare avanti progetti concreti».

Il progetto si presenta come un patto fondato su dialogo, partecipazione e concretezza, con l’obiettivo di superare divisioni e personalismi e costruire una proposta amministrativa per Grosseto in vista della prossima tornata elettorale.