MASSA MARITTIMA – Mercoledì 22 e giovedì 23 luglio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro per due interventi di manutenzione sulla rete idrica sia nel comune del Balestro sia in quello di Gavorrano.

I lavori a Massa Marittima, possibili mancanze di acqua a Tatti

A Massa marittima i lavori sono previsti per mercoledì 22 luglio e interesseranno via Antonio Gramsci. Sono in programma dalle 9 alle 10.30 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in tutto il centro abitato di Tatti e nelle zone rurali limitrofe. Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 10.30.

I lavori a Gavorrano: le vie interessate

Giovedì 23 luglio Acquedotto del Fiora sarà al lavoro a Gavorrano per un intervento di manutenzione sulla rete idrica in via Guido Rossa. I lavori sono in programma dalle 8.30 alle 14 e potrebbero determinare abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Guido Rossa, via Mazzini, via Mameli, via del Cavallinone, via Spinelli, via Menotti, via Pio La Torre, via Martiri d’Istria, località Poggetti S. Rosa e località San Cristoforo.

Il flusso idrico tornerà regolare salvo imprevisti intorno alle 14.