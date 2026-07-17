CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La magia delle tartarughe marine torna a baciare il litorale della Maremma. Oggi, venerdì 17 luglio, all’alba, sulla spiaggia di Roccamare, è stato individuato un nuovo nido di Caretta caretta.

Il rinvenimento è avvenuto durante il consueto monitoraggio costiero mattutino tramite drone. L’occhio vigile del presidente di tartAmare, Davide Petri, impegnato nel presidio quotidiano del tratto di costa tra Grosseto e Castiglione, ha intercettato una traccia ancora fresca impressa sulla sabbia: il segno inconfondibile della risalita notturna di una tartaruga.

Sul posto è intervenuta anche la responsabile scientifica del progetto, la dottoressa Luana Papetti, che ha confermato ufficialmente la presenza del nido, identificandone con precisione la camera di deposizione.

L’intera area è stata prontamente recintata e verrà messa in sicurezza grazie all’azione coordinata del team scientifico di tartAmare, dei volontari, della Guardia Costiera e con il supporto del Comune di Castiglione della Pescaia.

Un nido dal valore speciale

«Messa in sicurezza l’area inizierà l’emozionante attesa che i biologi, i naturalisti e i volontari di tartAmare sono pronti a condividere con chi vorrà vivere insieme a loro momenti indimenticabili che solo la natura sa regalare», fanno sapere da TartAmare.

«Siamo al 17 luglio e, a livello nazionale, la stagione riproduttiva sta procedendo con un numero di nidi inferiore rispetto agli anni precedenti – ricorda l’associazione – ogni nuova deposizione assume quindi un valore ancora più importante per il monitoraggio e la conservazione della specie».

A breve inizierà anche il campo estivo dell’Associazione, che porterà studenti universitari, giovani biologi e volontari da tutta Italia a vivere un’esperienza di tutela e turismo sostenibile nelle notti castiglionesi.

Da alcuni anni l’Associazione, supportata dal Comune di Grosseto, dal Comune di Castiglione della Pescaia e dal Comune di Orbetello promuove le attività di tutela delle tartarughe e dell’ambiente marino e costiero, attirando turisti che amano fruire della bellezza del territorio toscano rispettandolo e anche contribuendo alla sua conservazione.

Come collaborare e cosa fare in caso di avvistamento

L’arrivo del picco della stagione riproduttiva intensificherà le ricerche sul litorale. Chiunque volesse unirsi ai volontari nella ricerca delle tracce mattutine può candidarsi scrivendo una mail a [email protected].

Regole d’oro per la sicurezza: in caso di avvistamento di una tartaruga in deposizione o di tracce sulla sabbia, anche TartAmare ricorda che non si deve intervenire autonomamente. Fondamentale anche non disturbare l’animale e contattare immediatamente il numero di emergenza della Guardia Costiera 1530 o i biologi dell’associazione.