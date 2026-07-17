GROSSETO – Un traguardo da applausi, conquistato con il massimo dei voti: la grossetana Irene Pizzi ha concluso ieri, 16 luglio, il suo percorso formativo alla Bernstein School of Musical Theater (Bsmt) di Bologna, la prima e più prestigiosa accademia di musical theatre in Italia.

Con una tesi performativa, Irene Pizzi ha conseguito il diploma accademico di primo livello in recitazione, titolo equivalente a una laurea triennale in musical theatre, con il voto di 110 su 110, la lode e il bacio accademico: il riconoscimento più alto che l’accademia bolognese potesse tributarle.

Un percorso di impegno e determinazione

Il risultato corona un cammino fatto di studio, sacrificio e passione. Grande, infatti, è la soddisfazione per il riconoscimento dell’impegno, della determinazione e delle doti artistiche di Irene Pizzi, qualità che le hanno consentito di salutare la Bernstein School of Musical Theater con il massimo dei voti.

La scuola, fondata a Bologna nel 1993 e riconosciuta tra le istituzioni di eccellenza dell’alta formazione artistica, prepara i suoi allievi in canto, danza e recitazione secondo il modello anglosassone del performer completo: un percorso impegnativo, che richiede talento e disciplina in egual misura.

I migliori auguri per la carriera da artista di Irene Pizzi

Per la giovane grossetana si apre adesso una nuova fase: quella della carriera professionale nel mondo dello spettacolo.

A Irene Pizzi vanno i migliori auguri per il suo futuro da artista, con la speranza di rivederla presto protagonista sui palcoscenici italiani; magari anche in quelli della sua Maremma.

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