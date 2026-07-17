PORTO ERCOLE – «Porto Ercole si conferma una delle destinazioni più amate dal turismo d’élite» a ricordarlo il consigliere comunale Marco Nieto. Nelle acque dell’Argentario hanno infatti fatto la loro comparsa Infinity, tra i superyacht più esclusivi al mondo, e la sua imponente nave di supporto Intrepid, regalando uno spettacolo che non è passato inosservato.

I due giganti Infinity e Intrepid davanti alle Fortezze spagnole

I due giganti del mare, di proprietà del miliardario americano Eric Smidt, hanno sostato davanti al borgo con lo sfondo suggestivo delle storiche Fortezze spagnole, simbolo di Porto Ercole e della sua storia.

L’Infinity, lungo 117 metri e varato dal cantiere olandese Oceanco nel 2022, è affiancato da Intrepid, una nave di supporto di 70 metri che trasporta elicotteri, tender e mezzi per le attività in mare.

Durante la permanenza all’Argentario, alcuni ospiti sono stati visti concedersi un aperitivo al Sottovento, uno dei locali più frequentati del porto, a conferma di un soggiorno all’insegna della riservatezza e dell’eccellenza.

Una vetrina internazionale per l’Argentario

«L’arrivo di Infinity e Intrepid rappresenta un’ulteriore vetrina internazionale per Porto Ercole, sempre più scelta dal jet set mondiale grazie alla bellezza del suo paesaggio, al fascino del centro storico e a un’ospitalità capace di coniugare eleganza, privacy e autenticità» conclude Nieto.

Altri yacht importanti all’Argentario