SANTA FIORA – Tragico incidente sulla strada dell’Amiata, dove un uomo di 35 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Lo scontro, tra un camion e una moto, è avvenuto ieri, poco prima delle 19, in località San Bastiano, nel Comune di Santa Fiora.

I soccorsi in codice rosso

L’allarme al 118 dell’Asl Toscana sud est è scattato alle 18.59. Sul posto sono stati attivati in codice rosso l’automedica di Castel del Piano, l’ambulanza infermieristica di Santa Fiora, il mezzo Blsd della Misericordia di Piancastagnaio e l’elisoccorso Pegaso 1.

Inutile l’intervento dell’elisoccorso

Per il motociclista, però, non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto sul luogo dell’incidente e la missione dell’elisoccorso è stata annullata prima dell’atterraggio. Sul posto anche le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro.