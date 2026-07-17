PORTO SANTO STEFANO – Incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Porto Santo Stefano, in via Discesa del Valle, all’ingresso del paese. A darne notizia è la pagina Facebook Argentario News, da cui provengono anche le fotografie.

Nell’impatto sono rimaste coinvolte due auto: al termine della corsa uno dei veicoli è finito contro un muro, mentre l’altro si è ribaltato sulla carreggiata.

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Soccorsi e rilievi in corso

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso della Misericordia di Porto Santo Stefano, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte.

La Polizia locale ha eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto: al momento non sono note le cause che hanno portato allo scontro tra i due veicoli.

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Traffico in tilt all’ingresso del paese

La posizione dell’incidente, proprio all’ingresso della località, ha creato forti disagi alla circolazione: il traffico è andato completamente in tilt, con pesanti rallentamenti per i mezzi in transito in entrata e in uscita dal paese.

Le foto e la segnalazione sono della pagina Facebook Argentario News.