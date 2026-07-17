MARINA DI GROSSETO – Incidente stradale sulla strada tra Marina e Grosseto. Nell’incidente, avvenuto questa sera verso le 21.30, è rimasto ferito un ragazzo di 20 anni.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa di Grosseto che ha prestato le prime cure al giovane e l’ha portato in ospedale.

La Polizia municipale è intervenuta per i rilievi e stabilire la dinamica dell’incidente.

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