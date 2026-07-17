GROSSETO – L’inarrestabile espansione globale dell’Antico Vinaio segna un nuovo capitolo. Il celebre marchio toscano, guidato da Tommaso Mazzanti, è arrivato ufficialmente in Australia, aprendo a Pitt Street nel cuore della metropoli di Sydney.
C’è un dettaglio che rende questo debutto internazionale ancora più speciale e che stringe un forte legame con la nostra terra: il richiamo alla Maremma.
La prima schiacciata d’Australia e l’omaggio alla Maremma
Nel video di presentazione ufficiale registrato direttamente dall’Australia per celebrare il traguardo, Tommaso Mazzanti si mostra entusiasta mentre prepara con le sue mani la prima schiacciata in terra australiana.
Nel mostrare la sua iconica creazione culinaria, “La favolosa”, Mazzanti ha voluto accanto a sé una bottiglia speciale: il vino Cabernet dell’Antico Vinaio, il quale viene anche venduto in tutti i suoi punti vendita del mondo.
Un abbinamento che non è affatto casuale, poiché si tratta del vino nato nella cantina acquistata dallo stesso Mazzanti proprio in Maremma (la Tenuta la Mozza). Un investimento importante che testimonia il profondo legame dell’imprenditore con la nostra terra.
Motivo di orgoglio per il territorio maremmano a testimonianza di come sia capace ad attrarre grandi investimenti e a farsi conoscere a livello internazionale per l’eccellenza dei suoi prodotti.
Da Sydney alle Maremma, il passo non è mai stato così breve: basta un bicchiere di vino e il profumo inconfondibile di una schiacciata appena sfornata.