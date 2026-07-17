GROSSETO – «Con la conclusione del congresso dell’unione comunale siamo stati eletti segretario e segretaria dei nuovi circoli, nati dall’accorpamento dei circoli centro-Pace e Gorarella-Barbanella e intitolati rispettivamente a Nilde Iotti e Tina Anselmi. Due figure che hanno segnato la storia democratica e sociale del nostro Paese e che rappresentano per noi un esempio di impegno, responsabilità e servizio verso la comunità».

Così Cristian Marchini, segretario circolo Nilde Iotti e Catia Mostaccio, segretaria circolo Tina Anselmi, in una nota.

«Assumiamo questo incarico con entusiasmo e con la consapevolezza delle sfide che attendono la nostra città. I circoli vogliono essere prima di tutto luoghi di ascolto del territorio, aperti al confronto con cittadini, associazioni e realtà sociali, per raccogliere bisogni, valorizzare idee e trasformarle in proposte concrete. Crediamo che la buona politica debba partire dalla presenza costante nelle comunità e dalla capacità di costruire risposte condivise ai problemi quotidiani».

«Negli ultimi anni Grosseto ha visto emergere criticità che meritano maggiore attenzione: riteniamo che amministrare significhi soprattutto garantire qualità della vita, continuità negli interventi e attenzione ai bisogni reali delle persone. Il nostro obiettivo è contribuire a costruire un’alternativa credibile, fondata sull’ascolto, sulla partecipazione e sulla concretezza. Vogliamo lavorare ogni giorno, insieme ai cittadini, per una Grosseto più inclusiva, più curata e più capace di rispondere alle esigenze di chi la vive».

«Per questo rivolgiamo un invito a tutte e a tutti: partecipare alla vita dei circoli, portare idee, esperienze e competenze, contribuire con il proprio tempo e il proprio impegno. Le comunità crescono quando le persone scelgono di esserne protagoniste. È da qui che vogliamo partire, insieme, per costruire il futuro della nostra città».